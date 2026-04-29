В народных верованиях сегодняшняя дата считается удачной для исцеления болезней.

Двадцать девятый день апреля будет интересен фанатам футбола, ведь именно этому виду спорта посвящен праздник сегодня в Украине. На планете в эту дату чествуют одно древнее искусство, а в церкви - известных христианских целителей. По народным верованиям в этот день нужно следить за своей речью.

Какой сегодня праздник церковный

Православные люди читают молитвы девяти мученикам Кизийским, чьи мощи исцелили многих верующих. У святых просят исцеления таких хронических болезней, как эпилепсия, астма, диабет и другие, а также молятся об избавлении от пагубных привычек.

До перехода ПЦУ на современный календарь в эту дату чтили других верующих. Те, кому интересно, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, могут почтить мучениц Ирину, Хионию и Агапию, покровительниц всего женского пола.

Какой сегодня праздник в Украине

Всеукраинский день футбола празднуется каждый год 29 апреля. Дата выбрана со смыслом: в это число 1992 года сборная независимой Украины впервые сыграла матч. Футбол несомненно является самым популярным видом спорта в нашей стране с большим отрывом. Сегодняшнее событие - хороший повод поздравить знакомых профессионалов и любителей футбола, посмотреть матч и поболеть за любимую команду.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день танцев установлен на это число, чтобы почтить важность хореографии как красивого вида искусства. В честь этого события проводятся концерты и престижные танцевальные конкурсы. Это также профессиональный праздник танцоров и хореографов.

Другие известные всемирные праздники сегодня - это День желаний, День против химического оружия, День джинсов, День канцелярских товаров, День иммунологии, День собаки-поводыря и День застежки на молнии.

Какой сегодня праздник по народным приметам

В давних верованиях это число посвящалось исцелению. Славяне в праздник сегодня собирали молодые лекарственные травы, после чего их сушили и использовали в народном лечении. Считается, что 29 апреля хорошо пройдут любые медицинские процедуры и операции, больные люди быстро вылечатся, а у беременных женщин благополучно пройдут роды.

Ещё об этой дате есть приметы, указывающие на погоду в следующем месяце и летом:

если дождь прошел, то и май мокрым будет;

стрижи вернулись из теплых краев - к окончательному потеплению;

возле водоемов громко квакают жабы - к непогоде;

если появилось много майских жуков, то ожидается ранее лето.

Нередко именно с 29 апреля украинцы начинали сажать картошку, поскольку земля уже достаточно прогревалась.

Что нельзя делать сегодня

Народные традиции предупреждают, что всё сказанное в праздник 29 апреля будет иметь серьезные последствия. Поэтому не стоит говорить то, о чем можете пожалеть, а также делиться секретами и давать невыполнимые обещания. Также сегодняшняя дата считается неблагоприятной для далеких поездок. Если всё же нужно отправиться в дорогу, желательно взять с собой небольшую икону Богородицы.

