США ввели секретный 'фильтр' для отсеивания беженцев: как он работает

Новая директива Госдепа может затруднить получение убежища, заставляя людей выбирать между отказом в визе и риском уголовного преследования.

Государственный департамент США ввел новую процедуру проверки заявителей на временные визы, которая фактически создает дополнительный барьер для людей, претендующих на убежище. Об этом сообщает The Guardianсо ссылкой на внутреннюю директиву.

Новый "входной фильтр"

Отныне все заявители на неиммиграционные визы должны еще до основного собеседования ответить на два обязательных вопроса:

подвергались ли они преследованиям или жестокому обращению;

боятся ли они возвращения в свою страну.

Если человек отвечает "да" или отказывается отвечать, его шансы на получение визы резко уменьшаются. Фактически это означает, что собеседование могут не продолжить.

Официальная позиция и критика

В Госдепе объясняют нововведение борьбой со злоупотреблениями – мол, часть иностранцев въезжает как туристы или студенты, а затем просит убежища.

Впрочем, правозащитники отмечают: такая практика противоречит нормам ООН и Женевской конвенции о статусе беженцев, которые гарантируют право на убежище независимо от способа въезда в страну.

Новый механизм может больше всего ударить по:

жертвам домашнего насилия;

журналистам, которым угрожают;

религиозным меньшинствам;

политических активистах и диссидентах.

Фактически их могут "отсеять" еще на этапе подачи заявления на визу – до того, как они смогут подать заявление на убежище в США.

Система ставит перед ними сложный выбор: либо сказать правду – и почти наверняка получить отказ в визе, либо солгать, рискуя уголовной ответственностью за введение в заблуждение американских чиновников, что может привести к пожизненному запрету на въезд.

Политический контекст

Директива стала продолжением жесткой миграционной политики администрации Дональда Трампа. Она связана с исполнительным указом №14161, подписанным в январе 2025 года, который предусматривает усиление проверок иностранцев.

Ранее власти США уже ограничили въезд гражданам ряда стран, ввели расширенные проверки студенческих виз и рассматривали идею финансовых залогов для заявителей.

Новые правила касаются всех категорий неиммиграционных виз – от туристических до рабочих (в частности H-1B). В 2024 году США выдали около 11 миллионов таких виз, поэтому изменения могут коснуться миллионов людей по всему миру.

При этом часть инструкций остается засекреченной, что затрудняет оценку реального масштаба новой политики.

Нововведение появилось на фоне решения федерального суда США, который ранее признал незаконными попытки ограничить доступ к убежищу. Однако новая директива фактически создает барьер еще до пересечения границы, что может обойти эти ограничения.

Украинские беженцы за рубежом – последние новости

Напомним, на днях Германия ужесточила правила выплат социальной помощи. Теперь в случае первого отказа от вакансии возможна полная отмена выплат. Нововведения коснутся как граждан страны, так и беженцев из Украины.

Зато в Ирландии готовят специальный финансовый пакет для украинцев, которые согласятся вернуться на родину. Отмечалось, что это связано с острым дефицитом жилья в стране. Действие договоров о бесплатном размещении украинцев власти намерены прекратить в течение года.

