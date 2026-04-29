Прошлый год был рекордно жарким, но следующий станет еще горячее из-за Эль-Ниньо, - ученые

Текущий 2026 год также демонстрирует признаки нарастающей жары.

В 2025 году Европа пережила один из самых тёплых периодов за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации и программы Copernicus, почти весь континент оказался теплее нормы, а понекоторым показателям год стал рекордным.

Как пишет Politico, жара затронула как сушу, так и моря: зафиксированы мощные волны тепла, масштабные лесные пожары, засухи и быстрое таяние ледников. Температура морской воды достигала рекордных значений уже четвёртый год подряд, а сам 2025 год вошёл в число самых засушливых с начала 1990-х.

Учёные отмечают, что до 99% территории Европы столкнулись с повышенными температурами – впервые почти весь континент нагрелся выше климатической нормы. При этом Европа нагревается быстрее остального мира.

Дополнительную тревогу вызывает ожидаемое явление Эль-Ниньо, которое может усилить глобальное потепление в ближайшие годы. По прогнозам, оно может оказаться одним из самых мощных в XXI веке и привести к ещё более высоким температурам вплоть до 2027 года.

Уже сейчас ученые говорят, что 2026 год может стать одним из самых тёплых в истории. Несмотря на относительно холодную зиму, температура быстро растёт – март стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Европе.

Отчёт также указывает на рекордный сезон лесных пожаров в Европе по площади и выбросам, а также значительную потерю ледников. Например, ледяной щит Гренландии сократился на 139 гигатонн, что эквивалентно потере 100 олимпийских бассейнов каждый час.

Кроме того, сокращается количество зимних дней с морозами. Эксперты предупреждают: Европа нагревается быстрее других регионов, и без серьёзных мер последствия климатических изменений будут только усиливаться.

Земле грозит супер Эль-Ниньо - что известно

Ранее ученые заявили, что сильнейшее за десятилетие явление Эль-Ниньо изменит погоду в мире уже в этом году.

С вероятностью 60–70% Эль-Ниньо начнется уже этим летом. Ожидается, что в Азии установится более жаркая и сухая погода, а в Северной и Южной Америке прогнозируется увеличение количества осадков.

Уже наблюдаются признаки жары и засухи в Австралии и Индии, а с приходом Эль-Ниньо эти явления усилятся по всей планете.

