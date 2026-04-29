К Земле приближается магнитная буря уровня G2: когда начнется шторм (график)

Сегодня еще геомагнитное моле Земли будет спокойным.

За последние дни скорость солнечного ветра вернулась к фоновому уровню, а геомагнитная активность была спокойной. Однако такая ситуация продлится недолго - на Земле ожидается магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

Как ожидается, уже 30 апреля по наше планете ударит высокоскоростной поток из корональной дыры. Это повысит скорость солнечного ветра ивызовет магнитную бурю уровня G1. Не исключена и магнитная буря более сильная - уровня G2.

Кроме того, 26 апреля на Солнце произошло несколько вспышек с выбросом коронльаной масс.ы Ученые не могут точно сказать, был ли выброс, направленный в второну Земли. Если он все же произошел, то его прибытие ожидается в конце апреля - начале мая, что также усилит магнитную бурю.

В последние дни Солнце было осчень активным. Ученые зафиксировали множество средних и умеренных по силе вспышек. Некоторые из ник, как ожидается, направлены на Землю. Также сообщалось о выбросе корональной массы.

Кроме этого в южном полушарии Солнца ожидается появление корональной дыры, которая также начнет влиять на нашу планету.

