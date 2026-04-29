В Иране во время войны усилилось влияние Корпуса стражей, роль лидера ослабла, - Reuters

Напряженность войны привела к концентрации власти в более узком и жестком внутреннем кругу.

После двух месяцев войны с США и Израилему Ирана больше нет единого, бесспорного клерикального лидера на вершине власти. Это свидетельствует о резком разрыве с прошлым, который может укрепить позицию Тегерана в момент, когда рассматривается возможность возобновления переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters.

С момента основания в 1979 году Исламская Республика Иран опиралась на верховного лидера, наделенного высшими полномочиями по всем ключевым государственным вопросам. Но убийство аятоллы Али Хаменеи в первый день войны и возвышение его раненого сына Моджтабы положили начало другому порядку, в котором доминируют командиры Корпуса стражей Исламской революции. Этот порядок характеризуется отсутствием решительного, авторитарного арбитра.

Как отмечают три осведомленных источника, знакомые с внутренним раскладом дел, хотя Моджтаба Хаменеи остается на вершине системы, его роль в основном сводится к легитимизации решений, принятых его генералами, а не к самостоятельному утверждению собственных директив.

Иранские чиновники и аналитики говорят, что напряженность войны привела к сосредоточению власти в более узком, жестком внутреннем кругу, укорененном в Высшем совете национальной безопасности, офисе верховного лидера и Корпусе стражей Исламской революции, который теперь доминирует как в военной стратегии, так и в ключевых политических решениях.

"Иранцы реагируют чрезвычайно медленно. Очевидно, что у них нет единой командной структуры для принятия решений. Иногда им требуется от 2 до 3 дней, чтобы ответить", - сообщил высокопоставленный пакистанский чиновник, осведомленный о мирных переговорах между Ираном и Соединенными Штатами, в которых Исламабад выступает посредником.

Аналитики говорят, что препятствием для заключения соглашения является не внутренняя борьба в Тегеране, а разрыв между тем, что Вашингтон готов предложить, и тем, что представители жесткой линии из Корпуса стражей Ирана готовы принять.

Дипломатическим лицом Ирана на переговорах с США является министр иностранных дел Аббас Аракчи. Совсем недавно к нему присоединился спикер парламента Мохаммед Бакер Калибаф, который является бывшим командиром Стражей, мэром Тегерана и кандидатом в президенты. Во время войны он выступил в качестве ключевого посредника между политическими, силовыми и клерикальными элитами Ирана.

Однако, по данным одного пакистанского и двух иранских источников, внутри Ирана центральным посредником выступает командир Стражей Ахмад Вахиди. Источники видят в нем ключевую фигуру Ирана, в частности в ту ночь, когда было объявлено о прекращении огня.

Как сообщал УНИАН, по мнению президента США Дональда Трампа, Иран оказался в "состоянии коллапса".

В то же время Трамп недоволен планом Ирана по открытию Ормузского пролива и прекращению войны. В частности, предложение Ирана призывало Соединенные Штаты прекратить военно-морскую блокаду, но откладывало на будущее вопрос о том, что делать с ядерной программой Ирана.

