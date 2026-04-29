В некоторых случаях картофельные оладьи при жарке не нужно накрывать крышкой.

Не все знают, как правильно жарить драники на сковороде, поэтому они часто получаются сыроватыми, пригоревшими или слишком жирными.

Если соблюдать несколько правил, блюдо будет идеальным. УНИАН решил разобраться, как жарить драники, чтобы они не прилипали и что добавлять, чтобы картофельные оладьи не темнели.

Как сделать драники вкуснее и красивее

Чтобы блюдо не прилипало к сковороде, не было слишком жирным, в первую очередь, нужно правильно измельчить картофель. Масса должна быть пюреобразной. Для этого корнеплод необходимо пропустить через мелкую терку с острыми зубцами или через мясорубку.

Видео дня

Новички не знают, нужно ли отжимать картофель для драников, а опытные хозяйки делают так:

Сливают лишнюю жидкость.

Добавляют треть чайной ложки крахмала (на 5 картофелин).

Всыпают столовую ложку муки (без горки).

Отправляют в массу немного разрыхлителя.

А вот что добавлять в драники, чтобы они не темнели – так это лук. Его можно натереть вместе с картошкой. Луковый сок замедлит процессы окисления корнеплода. Потом нужно быстро перемешать картофельную смесь и приступать к готовке.

Как правильно жарить драники на сковороде

Очень важно сначала разогреть сковороду и растительное масло, а потом вливать картофельную массу. Если вы так сделаете, оладьи из корнеплода будут правильной формы и не прилипнут ко дну посудины.

Чтобы драники не были слишком жирными, можно использовать простой прием:

Возьмите спонж, нанесите на него немного растительного масла и смажьте им поверхность сковороды.

Нарежьте сало и вытопите так, чтобы жир немного покрывал дно посудины.

Потом уберите шкварки и жарьте картофельную массу на среднем огне. Сколько надо обжаривать драники, зависит от ряда факторов, в частности, от толщины дна сковородки. Обычно золотистая корочка появляется приблизительно через 4 минуты.

Если вы не знаете, нужно ли закрывать крышку, когда жаришь драники, запомните такое правило: тонкие оладьи из картофеля можно не накрывать, а толстые – необходимо протомить под крышкой, чтобы они пропеклись внутри.

