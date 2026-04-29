С помощью этого учреждения можно решить многие вопросы с документами.

Центр предоставления административных услуг (сокращенно - ЦНАП) - это учреждение, услугами которого могут воспользоваться все граждане Украины. Сотрудники Центра помогают в решении вопросов, связанных с различными типами документов. Рассказываем подробно, какие функции выполняет ЦНАП в Украине и какую помощь предоставляют сотрудники.

Какие услуги можно получить в ЦНАПе - список

Центр предоставления административных услуг есть практически в каждом городе Украины, к примеру, на сайте такого учреждения в городе Киеве сказано, что, обратившись в ЦНАП, украинцы могут воспользоваться популярными услугами:

зарегистрировать право собственности на недвижимость;

получить паспорт Украины с бесконтактным электронным носителем (ID карту) по достижении 14 лет;

зарегистрировать место жительства лица (сделать прописку);

зарегистрировать ФОП или юридическое лицо.

Также, если внимательно изучить перечень предоставляемых услуг, удастся понять, можно ли в ЦНАПе сделать загранпаспорт. Такая функция есть, именно это учреждение выдает украинцам паспорта с бесконтактным электронным носителем, если необходимо выехать за границу. Срок выдачи документа, по данным на сайте, варьируется от 7 до 20 рабочих дней, а сама услуга платная.

Кроме вышеперечисленных наиболее востребованных услуг, есть и другие - их достаточно много - все они поделены на категории. Так, например, именно обратившись в ЦНАП, можно:

зарегистрировать домашнее животное - кота или собаку;

получить разрешение на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;

получить выписку из кадастра с данными о земельном участке;

присвоить адрес недвижимому имуществу;

получить разрешение на размещение внешней рекламы;

получить справку об участии в приватизации жилья;

стать на учет как ВПО, подать заявление о необходимости получения жилья;

получить справку о присутствии человека в списках программы "Доступне житло";

получить выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

зарегистрировать предприятие по производству пищевых продуктов;

оформить и получить справку о временном пребывании (для иностранцев);

зарегистрировать брак, факт смерти или рождения;

получить выписку о нормативной денежной оценке земельного участка;

получить лицензию на импорт и экспорт товаров;

получить лицензию на ведение преподавательской деятельности;

зарегистрировать гражданскую или религиозную организацию;

получить статус ветерана войны, УБД, участника войны, участника Революции Достоинства, ветерана труда, получить соответствующие удостоверения;

получить помощь на проживание и компенсации для ВПО;

получить помощь по уходу за ребенком по программе "Еясли" или по любой другой из действующих;

получить справку об установлении опекунства;

получить справку об изменении фамилии ребенка;

получить удостоверение об инвалидности и оформить финансовую помощь;

получить финансовую помощь для чернобыльцев;

оформить субсидию;

получить дубликат водительского удостоверения;

зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль.

И это лишь неполный список услуг, которые предоставляет данное учреждение. Перед тем как записаться на прием в ЦНАП, лучше подробно изучить сайт, выбрать категорию или услугу, которая вам нужна и встать в электронную очередь. Тогда у вас получится прийти в назначенное время и без долгих ожиданий получить все необходимые документы и справки.

