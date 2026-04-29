Центр предоставления административных услуг (сокращенно - ЦНАП) - это учреждение, услугами которого могут воспользоваться все граждане Украины. Сотрудники Центра помогают в решении вопросов, связанных с различными типами документов. Рассказываем подробно, какие функции выполняет ЦНАП в Украине и какую помощь предоставляют сотрудники.
Какие услуги можно получить в ЦНАПе - список
Центр предоставления административных услуг есть практически в каждом городе Украины, к примеру, на сайте такого учреждения в городе Киеве сказано, что, обратившись в ЦНАП, украинцы могут воспользоваться популярными услугами:
- зарегистрировать право собственности на недвижимость;
- получить паспорт Украины с бесконтактным электронным носителем (ID карту) по достижении 14 лет;
- зарегистрировать место жительства лица (сделать прописку);
- зарегистрировать ФОП или юридическое лицо.
Также, если внимательно изучить перечень предоставляемых услуг, удастся понять, можно ли в ЦНАПе сделать загранпаспорт. Такая функция есть, именно это учреждение выдает украинцам паспорта с бесконтактным электронным носителем, если необходимо выехать за границу. Срок выдачи документа, по данным на сайте, варьируется от 7 до 20 рабочих дней, а сама услуга платная.
Кроме вышеперечисленных наиболее востребованных услуг, есть и другие - их достаточно много - все они поделены на категории. Так, например, именно обратившись в ЦНАП, можно:
- зарегистрировать домашнее животное - кота или собаку;
- получить разрешение на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;
- получить выписку из кадастра с данными о земельном участке;
- присвоить адрес недвижимому имуществу;
- получить разрешение на размещение внешней рекламы;
- получить справку об участии в приватизации жилья;
- стать на учет как ВПО, подать заявление о необходимости получения жилья;
- получить справку о присутствии человека в списках программы "Доступне житло";
- получить выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;
- зарегистрировать предприятие по производству пищевых продуктов;
- оформить и получить справку о временном пребывании (для иностранцев);
- зарегистрировать брак, факт смерти или рождения;
- получить выписку о нормативной денежной оценке земельного участка;
- получить лицензию на импорт и экспорт товаров;
- получить лицензию на ведение преподавательской деятельности;
- зарегистрировать гражданскую или религиозную организацию;
- получить статус ветерана войны, УБД, участника войны, участника Революции Достоинства, ветерана труда, получить соответствующие удостоверения;
- получить помощь на проживание и компенсации для ВПО;
- получить помощь по уходу за ребенком по программе "Еясли" или по любой другой из действующих;
- получить справку об установлении опекунства;
- получить справку об изменении фамилии ребенка;
- получить удостоверение об инвалидности и оформить финансовую помощь;
- получить финансовую помощь для чернобыльцев;
- оформить субсидию;
- получить дубликат водительского удостоверения;
- зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль.
И это лишь неполный список услуг, которые предоставляет данное учреждение. Перед тем как записаться на прием в ЦНАП, лучше подробно изучить сайт, выбрать категорию или услугу, которая вам нужна и встать в электронную очередь. Тогда у вас получится прийти в назначенное время и без долгих ожиданий получить все необходимые документы и справки.