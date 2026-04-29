Волкер: Ослабление санкций США в отношении российской нефти было ошибкой

Решение Вашингтона ослабить ограничения помогает финансам Кремля, отметил он.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ослабление санкций против российской нефти стало стратегической ошибкой, которая может напрямую повлиять на финансовые возможности Кремля в войне против Украины.

Как отметил Волкер в интервью "Украинскому радио", санкции против российского энергетического сектора остаются ключевым инструментом давления, однако их эффективность была подорвана отсутствием так называемых вторичных ограничений – против тех, кто помогает обходить запреты, в частности в финансовых операциях.

"Ошибкой было также в контексте войны с Ираном ослабление санкций в отношении российской нефти, находящейся в море, что позволило ее разгрузку и оплату", – подчеркнул Волкер.

Дипломат подчеркнул, что такие решения не оказывают значительного влияния на глобальные рынки, однако напрямую укрепляют финансовые ресурсы Владимира Путина, что критично в условиях войны против Украины.

Это, по оценке Волкера, подрывает общую эффективность санкционной политики Запада.

Роль Трампа и прямые контакты

В то же время эксперт отметил и положительные стороны подхода администрации Дональда Трампа. В частности – личное участие президента в переговорах.

По словам Волкера, прямые контакты Трампа с Владимиром Зеленским и Путиным создают потенциально сильный инструмент влияния, которого раньше не было.

"Сейчас есть полная поддержка президента США, когда он решает ее применить. Это преимущество", – отметил он, добавив, что этот ресурс еще не был в полной мере использован.

Отдельно Волкер положительно оценил изменение подхода к роли НАТО в поддержке Украины. Если ранее администрация Джо Байдена делала ставку на формат "Рамштайн" за пределами Альянса, то сейчас, по словам дипломата, НАТО получило координационную функцию в поставках вооружений через инициативу PURL.

Это означает, что Альянс берет на себя организацию закупок и передачи военной помощи Украине – шаг, который Волкер назвал положительным.

Ослабление санкций против РФ

Как сообщал УНИАН, на днях министр финансов Скотт Бессент заявил, что США продлили действие санкционного исключения, позволяющего продажу российской нефти, по просьбе "бедных стран".

В то же время член Европейской комиссии по вопросам торговли Марош Шефчович во время визита в Вашингтон и встречи с государственным секретарем Марко Рубио заявил, что ослабления санкций больше не будет.

"Что касается санкций, я поднимал этот вопрос. Насколько я понимаю, это была вынужденная мера в ответ на ситуацию в Ормузском проливе", – сказал он.

