Надо переставить всего 2 спички, чтобы исправить ошибку: быстрый тест для проверки IQ

Головоломки со спичками не теряют актуальности десятилетиями. Многие из нас познакомились с ними еще за школьной партой, но даже во взрослом возрасте такие задачки вызывают азарт и интерес.

На первый взгляд, это просто развлечение, но за деревянными палочками скрывается мощный тренажер для мозга. УНИАН подготовил новый интересный вызов для своих читателей. Справиться с ним будет сложнее, чем кажется.

Это игра, где правила максимально просты, но решение головоломок часто требует нестандартного мышления. Такие головоломки также тренируют несколько полезных в повседневной жизни навыков.

В частности, речь идет о пространственном воображении. Вы учитесь манипулировать объектами в воображении, изменяя их форму и положение, чтобы подобрать оптимальное расположение спичек.

Кроме того, тренируются креативность, концентрация и внимание к деталям. К тому же, головоломки – это своеобразная профилактика когнитивного застоя. Мозг, как и мышцы, нуждается в нагрузке. Такие задания заставляют нейроны создавать новые связи.

Готовы показать, на что способны?

Ниже вы увидите изображение, где из спичек выложено математическое выражение 0+0=1. Очевидно, что здесь есть ошибка.

Ваша задача состоит в том, чтобы ее исправить. Для этого вам нужно переставить только две спички. Менять можно как цифры, так и знаки. Но время ограничено – у вас будет всего 13 секунд на ответ.

Готовы? Время пошло.

Что ж, 13 секунд уже истекли. Если вы справились с этой задачкой за такой короткий промежуток времени, вы действительно умеете мыслить нестандартно, не боитесь сложных вызовов и грамотно распоряжаетесь своим временем.

Если же времени не хватило, не стоит опускать руки. Попробуйте вернуться к изображению и подумать еще – на этот раз уже без таймера. Постарайтесь мысленно убрать по одной спичке из каждой цифры и посмотреть, во что они превращаются. У вас точно все получится.

Ответ на головоломку:

