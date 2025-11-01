На чём-то можно сэкономить, а вот некоторые элементы компьютера лучше брать только новыми.

Сборка нового ПК в 2025 году стала трудной задачей. Цены на большинство комплектующих высокие, а современные игры требуют мощного железа и совместимости с новыми технологиями, такими как трассировка лучей.

Однако, как пишет BGR, покупка б/у комплектующих может быть отличным способом сэкономить. Но не все детали одинаково безопасно брать с рук.

Б/у комплектующие, которые можно покупать

Корпус

Б/у корпус обычно безопасен, особенно если он просто будет стоять под столом. Большинство таких корпусов уже идут с вентиляторами, что экономит деньги. Перед покупкой стоит проверить совместимость с материнской платой и работоспособность фронтальных портов.

Радиаторы для процессора

Радиаторы для процессора - это массивные металлические блоки, поэтому они долговечны и безопасны для покупки. Главное убедиться, что нет повреждений и остатки старой термопасты удалены. Желательно протестировать кулер на рабочем процессоре и измерить температуру.

RAM

Модули оперативной памяти не хранят личные данные и не имеют движущихся частей, что делает их безопасными для вторичного рынка. Не стоит покупать сильно разогнанные планки, так как они подвергались дополнительной нагрузке. Перед покупкой лучше проверить совместимость и при возможности прогнать MemTest86 для тестирования стабильности.

Монитор

Современные мониторы рассчитаны на десятилетия работы, а покупка б/у экрана позволяет сэкономить много денег. Важно проверить дисплей на битые пиксели, выгорания и исправность всех портов. IPS и OLED панели требуют дополнительной проверки на равномерность подсветки и риск выгорания.

Б/у комплектующие, которые не стоит покупать

Видеокарта

Рынок б/у видеокарт насыщен мошенниками, есть риск получения неисправной или карты, которая использовалась для майнинга. Проверить их полностью до покупки сложно.

Жидкостная система охлаждения

Сложная конструкция и наличие помпы, трубок и радиатора увеличивают риск протечек или коррозии. Настройка и перенос на другую сборку потребует дополнительных усилий.

Накопители (HDD/SSD)

Накопители имеют ограниченный ресурс записи/чтения. SSD и HDD изношенные до конца могут быстро выйти из строя.

Материнская плата

Сложные элементы, включая конденсаторы и резисторы, могут деградировать со временем. Сокеты для процессора особенно уязвимы - малейшее повреждение контактов делает плату непригодной.

Блок питания

История эксплуатации б/у блока неизвестна, а сбои в подаче напряжения могут вывести из строя все компоненты. Неправильная работа блока питания грозит не только нестабильностью системы, но и даже пожаром.

Ранее мы рассказывали, что эксперты назвали б/у гаджеты на Android, которые можно покупать, а которые не стоит. Некоторые устройства станут отличной сделкой, а вот за другие придётся платить дважды.

