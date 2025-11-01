Сборка нового ПК в 2025 году стала трудной задачей. Цены на большинство комплектующих высокие, а современные игры требуют мощного железа и совместимости с новыми технологиями, такими как трассировка лучей.
Однако, как пишет BGR, покупка б/у комплектующих может быть отличным способом сэкономить. Но не все детали одинаково безопасно брать с рук.
Б/у комплектующие, которые можно покупать
Корпус
Б/у корпус обычно безопасен, особенно если он просто будет стоять под столом. Большинство таких корпусов уже идут с вентиляторами, что экономит деньги. Перед покупкой стоит проверить совместимость с материнской платой и работоспособность фронтальных портов.
Радиаторы для процессора
Радиаторы для процессора - это массивные металлические блоки, поэтому они долговечны и безопасны для покупки. Главное убедиться, что нет повреждений и остатки старой термопасты удалены. Желательно протестировать кулер на рабочем процессоре и измерить температуру.
RAM
Модули оперативной памяти не хранят личные данные и не имеют движущихся частей, что делает их безопасными для вторичного рынка. Не стоит покупать сильно разогнанные планки, так как они подвергались дополнительной нагрузке. Перед покупкой лучше проверить совместимость и при возможности прогнать MemTest86 для тестирования стабильности.
Монитор
Современные мониторы рассчитаны на десятилетия работы, а покупка б/у экрана позволяет сэкономить много денег. Важно проверить дисплей на битые пиксели, выгорания и исправность всех портов. IPS и OLED панели требуют дополнительной проверки на равномерность подсветки и риск выгорания.
Б/у комплектующие, которые не стоит покупать
Видеокарта
Рынок б/у видеокарт насыщен мошенниками, есть риск получения неисправной или карты, которая использовалась для майнинга. Проверить их полностью до покупки сложно.
Жидкостная система охлаждения
Сложная конструкция и наличие помпы, трубок и радиатора увеличивают риск протечек или коррозии. Настройка и перенос на другую сборку потребует дополнительных усилий.
Накопители (HDD/SSD)
Накопители имеют ограниченный ресурс записи/чтения. SSD и HDD изношенные до конца могут быстро выйти из строя.
Материнская плата
Сложные элементы, включая конденсаторы и резисторы, могут деградировать со временем. Сокеты для процессора особенно уязвимы - малейшее повреждение контактов делает плату непригодной.
Блок питания
История эксплуатации б/у блока неизвестна, а сбои в подаче напряжения могут вывести из строя все компоненты. Неправильная работа блока питания грозит не только нестабильностью системы, но и даже пожаром.
