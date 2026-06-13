Малоизвестные инди и хитовые блокбастеры: 10 лучших игр первой половины 2026 года

Британское издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших игр 2026 года, выделив проекты, которые уже успели удивить игроков и критиков. В список вошли как хитовые блокбастеры, так и уникальные инди-игры, предлагающие свежие идеи и оригинальный геймплей.
Одним из главных релизов года журналисты назвали новую игру о Джеймсе Бонде – 007 First Light. Проект от IO Interactive рассказывает о ранних годах легендарного агента и сочетает кинематографические погони и постановочные экшен-сцены в духе Uncharted и элементы стелса из Hitman. Игроков ждут погони, шпионские гаджеты и зрелищные миссии по всему миру.
Также в число лучших игр первой половины 2026-го вошла гоночная аркада Forza Horizon 6. Разработчикам удалось сделать карту больше, но при этом разнообразнее. Отдельной похвалы удостоились графика, реалистичность японских декораций и система вождения.
Capcom за первые 6 месяцев успела выпустить две хитовые игры – Pragmata и Resident Evil Requiem. В Pragmata геймеры отправятся на Луну исследовать опасный футуристический мир вместе с девочкой-андроидом. Игру хвалят за интересных персонажей и уникальную боевую систему.
Requiem же продолжает традиции франшизы, делая ставку на выживание, напряженную атмосферу и классический survival horror в современном исполнении.
В подборке The Guardian представлены и менее известные тайтлы. Критики отметили Cairn – необычный симулятор альпинизма, где геймеры буквально управляют движениями каждой руки и ноги героя. Также не стоит пропускать Forbidden Solitaire – карточную хоррор-игру с элементами слэшера.
В целом редакция выделила десять игр, но не присудила им какие-либо рейтинговые места – все тайтлы равноценные в глазах журналистов.
10 лучших игр первой половины 2026 года
- 007 First Light (ПК, Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2)
- Forza Horizon 6 (ПК, Xbox Series)
- Resident Evil: Requiem (ПК, Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2)
- Pragmata (ПК, Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2)
- Saros (PlayStation 5)
- Cairn (ПК, PlayStation 5)
- Pokémon Pokopia (Switch 2)
- Titanium Court (ПК)
- Mythmatch (ПК)
- Forbidden Solitaire (ПК)
Напомним, в Steam бесплатно раздают сразу 3 игры с очень положительными отзывами. ПК-геймеры могут добавить в свои библиотеки атмосферный симулятор выживания, хоррор и интерактивную драму от авторов Life is Strange.
Меж тем в PS Store проходит полугодовая распродажа. В рамках нее можно с выгодой до 90% купить свыше 3 тыс. различных игр и дополнений к ним.