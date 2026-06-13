Малоизвестные инди и хитовые блокбастеры: 10 лучших игр первой половины 2026 года

В список попали лишь те игры, которые вышли в промежутке с 1 января по 1 июня 2026 года.

Британское издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших игр 2026 года, выделив проекты, которые уже успели удивить игроков и критиков. В список вошли как хитовые блокбастеры, так и уникальные инди-игры, предлагающие свежие идеи и оригинальный геймплей.

Одним из главных релизов года журналисты назвали новую игру о Джеймсе Бонде – 007 First Light. Проект от IO Interactive рассказывает о ранних годах легендарного агента и сочетает кинематографические погони и постановочные экшен-сцены в духе Uncharted и элементы стелса из Hitman. Игроков ждут погони, шпионские гаджеты и зрелищные миссии по всему миру.

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Также в число лучших игр первой половины 2026-го вошла гоночная аркада Forza Horizon 6. Разработчикам удалось сделать карту больше, но при этом разнообразнее. Отдельной похвалы удостоились графика, реалистичность японских декораций и система вождения.

Capcom за первые 6 месяцев успела выпустить две хитовые игры – Pragmata и Resident Evil Requiem. В Pragmata геймеры отправятся на Луну исследовать опасный футуристический мир вместе с девочкой-андроидом. Игру хвалят за интересных персонажей и уникальную боевую систему.

Requiem же продолжает традиции франшизы, делая ставку на выживание, напряженную атмосферу и классический survival horror в современном исполнении.

В подборке The Guardian представлены и менее известные тайтлы. Критики отметили Cairn – необычный симулятор альпинизма, где геймеры буквально управляют движениями каждой руки и ноги героя. Также не стоит пропускать Forbidden Solitaire – карточную хоррор-игру с элементами слэшера.

В целом редакция выделила десять игр, но не присудила им какие-либо рейтинговые места – все тайтлы равноценные в глазах журналистов.

10 лучших игр первой половины 2026 года

007 First Light (ПК, Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2)

Forza Horizon 6 (ПК, Xbox Series)

Resident Evil: Requiem (ПК, Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2)

Pragmata (ПК, Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2)

Saros (PlayStation 5)

Cairn (ПК, PlayStation 5)

Pokémon Pokopia (Switch 2)

Titanium Court (ПК)

Mythmatch (ПК)

Forbidden Solitaire (ПК)

Напомним, в Steam бесплатно раздают сразу 3 игры с очень положительными отзывами. ПК-геймеры могут добавить в свои библиотеки атмосферный симулятор выживания, хоррор и интерактивную драму от авторов Life is Strange.

Меж тем в PS Store проходит полугодовая распродажа. В рамках нее можно с выгодой до 90% купить свыше 3 тыс. различных игр и дополнений к ним.

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