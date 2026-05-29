Вышла самая высокооцененная игра 2026 года – и она стоит дешевле 500 грн

Приключенческий ретро-экшен обогнал Resident Evil Requiem и Forza Horizon 6.

Позавчера журналисты поделились обзорами Mina the Hollower. Новая игра от авторов Shovel Knight не только превзошла предыдущий проект по оценкам, но и стала самой высокооцененной новинкой 2026 года, обратили внимание СМИ.

Средний балл игры на Metacritic составил 92 из 100, опередив предыдущего лидера Forza Horizon 6 на 1 балл. Третье место поделили Pokémon Pokopia и Resident Evil Requiem с 89 баллами.

Видео дня

"Зельда" от разработчиков Shovel Knight порадовала критиков разнообразием механик, множество гаджетов и свободой исследования, а также сложностью поединков. Во время их создания разработчиков вдохновлялись Dark Souls.

По жанру, это 2D-игра, но не в привычном жанре платформера, а приключенческий 2D-экшен с видом сверху. Игрок берет под управление мышь по имени Мина, которая хлещет потусторонних врагов кнутом и пытается защитить остатки проклятого острова.

Первые отзывы геймеров об игре тоже оказались высокими – рейтинг Mina the Hollower в Steam составляет 89%. Стартовый онлайн новинки превысил 8 тыс. человек.

В украинском Steam цена на игру одна из самых низких и составляет всего 430 гривень. Также Mina the Hollower доступна на PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X/S и Switch & Switch 2.

Напомним, в PS Store проходит масштабная распродажа Days of Play, которая продлится до 11 июня. Помимо всех прочих тайтлов, первую скидку получил хоррор‑экшен Resident Evil Requiem.

Ранее геймеры выбрали самую ожидаемую игру июня в Steam. Больше всего пользователи ждут ремейк первой "Готики", до релиза которой осталось меньше 2 недель.

Вас также могут заинтересовать новости: