Игра точно не для детей: в сети появился возрастной рейтинг GTA 6

Это может означать, что самая ожидаемая игра десятилетия больше не будет откладываться и выйдет в запланированную дату – 19 ноября 2026 года.

Как обратили внимание в сети, американское агентство ESRB выдало возрастной рейтинг GTA 6. Игра получила маркировку M (Mature 17+), запрещающий играть в нее лицам младше 17 лет. Это предпоследний возрастной рейтинг по шкале ESRB – перед AO (Adults Only 18+, "Только для взрослых").

В описании рейтинга видно, что GTA 6 остается игрой совсем не для детей. Ранее фанаты переживали что разработчики "смягчат" игру, но этого не произошло и серия осталась верна себе. Так, геймеры могут ожидать:

кровь и жестокость;

интенсивное насилие;

взрослый юмор;

наготу;

нецензурную лексику;

откровенный сексуальный контент;

употребление наркотиков и алкоголя.

Получение возрастного рейтинга может указывать на то, что GTA 6 больше не будет переноситься и выйдет в запланированную дату – 19 ноября 2026 года. Очевидно, игра находится на финальной стадии подготовки к выпуску, а летом стартует официальная маркетинговая кампания.

Видео дня

Последний раз Rockstar Games делилась официальной информацией о GTA 6 еще год назад, в мае 2025 года, после второго переноса. Тогда разработчики выпустили второй трейлер экшена и раскрыла подробности о персонажах и локациях игры.

Стоимость создания GTA 6 оценивается в более 3 миллиарда долларов. Это будет самый дорогой проект в истории развлечений – и потенциально первая игра с ценником 100 долларов.

Если информация подтвердится, пользователям ПК не придется ждать релиза несколько лет. Сообщается, что Rockstar планирует выпустить GTA 6 на ПК в феврале 2027 года, то есть через 3 месяца после выпуска на консолях.

Вас также могут заинтересовать новости: