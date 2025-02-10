Всё же компания очень редко выпускала свои проекты на всех платформах одновременно.

GTA 6 обещает стать крупнейшим развлекательным релизом в истории. Однако одна вещь остаётся неизменной - Rockstar снова откладывает выпуск игры на ПК, оставляя владельцев PlayStation 5 и Xbox Series первыми в очереди.

В интервью IGN глава Take-Two Штраус Зельник объяснил, что задержка версии для ПК - это не стратегическое решение, а просто следование традиции. Так было с Grand Theft Auto V, так было с Red Dead Redemption 2, и так будет с GTA 6.

Он отметил, что игры на ПК могут приносить до 40% от общего объёма продаж, а значит, выпуск этой версии в будущем всё равно будет крайне успешным. Однако Rockstar уверена в своём подходе и не видит причин менять его:

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"Мы не всегда выпускаем игры сразу на всех платформах. Исторически Rockstar сначала выпускает проекты на одних платформах, а затем со временем расширяет их доступность".

Несмотря на растущее влияние ПК-рынка, Rockstar продолжает опираться на консоли как на основную площадку для стартовых релизов. Зельник также отметил, что с выходом новой консольной генерации ситуация может измениться, но на данный момент GTA 6 остаётся приоритетом для приставок.

Ранее Зельник общался с инвесторами, где также подтвердил, что GTA 6 выйдет на Playstation 5 и Xbox Series, но при этом не упомянул ПК версию.

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