Рынок скинов Counter-Strike 2 продолжает ставить рекорды - общая стоимость внутриигровых предметов превысила 6 миллиардов долларов. В эту сумму входят наклейки, агенты, кейсы и прочие вещи, которыми торгуют на площадке Steam.

За последние годы экономика CS заметно выросла, только на открытии кейсов в 2023 году Valve заработала почти миллиард долларов. Главная причина такого подъёма сейчас, как говорит Dexerto, - активность китайских инвесторов, которые массово скупают редкие предметы и подогревают спрос.

Сейчас в год открывается более 400 миллионов кейсов. В апреле этого года общая капитализация рынка оценивалась в 4.5 миллиарда, а к октябрю перевалила за 6 миллиардов плюс почти 200 миллионов всего за неделю.

Особая ценность у редких скинов, некоторые из них продаются за суммы с шестью нулями. Так, в 2024 году скин для AK-47 ушёл за более чем 1 миллион долларов.

Но вместе с ажиотажем растёт и волатильность, например в сентябре наклейка Evil Geniuses подскочила с пары долларов до 200, а потом почти сразу обвалилась обратно к 10.

Ранее мы рассказывали, что Valve забанила аккаунт Counter-Strike 2 с инвентарём на 1.7 миллионов долларов. Компания утверждает, что аккаунт использовался для отмывания денег.

