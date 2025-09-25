По словам разработчиков, перенести события игры в Японию фанаты просили больше всего.

Microsoft и Playground в рамках выставки Tokyo Game Show 2025 официально анонсировали Forza Horizon 6. Как и говорилось в утечках, в новой части нужно будет ездить по улицам и полям Японии.

По словам разработчиков, перенести действия гоночной серии в этот регион фанаты просили больше всего. Синопсис – "Откройте для себя захватывающие дух пейзажи Японии и станьте легендой гонок на фестивале Horizon!".

Авторы игры отметили, что на карте игры отобразят все особенности Японии: от неоновых огней и возвышающихся зданий Токио до безмятежности и природной красоты сельских и горных районов. Для этого они лично посетили Японию, а также проконсультировались со специалистами.

Видео дня

Пока подробностей о шестой части немного – их пообещали раскрыть в ближайшие месяцы. Известно, что игра выйдет на ПК и Xbox Series X/S в 2026 году и будет доступна в подписке Xbox Game Pass. Потом также состоится релиз на PlayStation 5.

В честь анонса показали только короткий тизер, который закончился красивым видом горы Фудзияма.

Sony вчера вечером показала первый геймплейный трейлер Marvel's Wolverine – брутального экшена о Росомахе – и подтвердила релиз осенью 2026 года. Геймеры с восторгом пишут, что разработчики делают игру такой, какой она и должна быть.

Ранее УНИАН сообщал, что один из первых эксклюзивов Playstation 5 - Returnal - готовится к выходу на Xbox. На агрегаторе Metacritic игра получила 86 баллов от профильной прессы.

Вас также могут заинтересовать новости: