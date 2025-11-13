Конкурент Huawei Mate XT появится в продаже уже в декабре, но лишь в нескольких избранных странах.

Samsung представит свой первый тройной складной смартфон, Galaxy Z TriFold, уже 5 декабря 2025 года, о чем рассказал инсайдер Ice Universe, заодно подтвердив некоторые характеристики.

В отличие от Galaxy Z Fold 7 с 8-дюймовым внутренним экраном, раскладушка с полностью новым форм-фактором получит 10-дюймовый дисплей, который складывается втрое по двум шарнирам. Внешний экран составит 6,5 дюйма.

В разложенном виде толщина корпуса составит всего 4,2 миллиметра – это даже тоньше большинства современных планшетов. В закрытом состоянии устройство будет иметь толщину около 14 мм, что сопоставимо с обычным флагманским смартфоном в защитном чехле. Добиться такой тонкости Samsung удалось при помощи тонких кремний-углеродных АКБ совокупной емкостью около 5600 мАч

По данным источника, это будет очень дорогой телефон, выпущенный ограниченным тиражом и доступный лишь в Корее и некоторых странах Азии. Ожидаемая стоимость – $2999.

Galaxy Z TriFold будет конкурировать с устройством от китайской Huawei. Та показала смартфон Mate XT, способный складываться втрое, еще в сентябре 2024 года, а годом позже представила его обновленную версию.

Ранее сообщалось, что Apple перенесла выход своего складного iPhone из-за трудностей в производстве. Если изначально ожидалось, что аппарат выйдет вместе с серией iPhone 18 осенью 2026 года, то теперь компания, вероятно, запустит его в 2027-м.

А уже в январе 2026-го ожидается презентация новых Galaxy, хотя изначально запуск планировался ближе к марту. Если верить слухам, из-за подорожания комплектующих и пошлин модель S26 Ultra может прибавить в цене.

