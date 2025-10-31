Конкурент Huawei Mate XT появится в продаже до конца года.

На днях Samsung впервые показала свою тройную раскладушку Galaxy Z TriFold "вживую". Теперь корейские СМИ раскрыли ключевые особенности устройства, не дожидаясь полноценной презентации.

По данным The Korea Economic Daily, толщина смартфона в сложенном виде составит от 12 до 15 мм без учета блока камер. Таким образом он точно будет тоньше, чем Galaxy Z Fold 2/3/4 и может быть даже тоньше, чем Z Fold 5 и 6.

Добиться такой тонкости Samsung намерена при помощи тонких кремний-углеродных АКБ совокупной емкостью около 5000 мАч. Источники говорят, что каждая из трех панелей дисплея содержит отдельный аккумуляторный модуль, что значительно увеличит общее время автономной работы.

Что касается технических характеристик, то Galaxy Z TriFold будет работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Максимальный объем оперативной памяти составит 16 Гб. Также новинку оснастят титановым корпусом, 10-дюймовым внутренним экраном и 200-мегапиксельной основной камерой со 100-кратным зумом.

Старт продаж "трикладушки" Samsung ожидается до конца года. Она будет конкурировать с единственным аналогом на рынке – Huawei Mate XT. Цена смартфона составит около 3 миллионов вон (~88 000 грн).

В сентябре 2024 года Huawei выпустила смартфон Mate XT, способный складываться втрое. Спустя год вышло второе поколение "трикладушки". Оценили ее в $3000.

Ранее сообщалось, что Apple перенесла выход своего складного iPhone из-за трудностей в производстве. Если раньше ожидалось, что устройство выйдет вместе с серией iPhone 18 осенью 2026 года, то теперь компания, вероятно, запустит его в 2027-м.

