Теперь устройство выйдет в 2027 году.

Похоже, ждать складной iPhone придётся дольше, чем планировалось. По данным аналитиков Mizuho Securities, Apple перенесла выпуск гибкого смартфона как минимум на 2027 год.

Причиной переноса стали сложности с конструкцией шарнира и гибким OLED-дисплеем. В компании не торопятся, делая ставку на надёжность сборки.

Как написано в отчёте аналитиков, планируемый объём производства панелей снизили с 13 до примерно 9 миллионов штук. Теоретически устройство могли бы показать в 2026 году, но жёсткие внутренние стандарты тестирования могут сдвинуть сроки ещё дальше.

Видео дня

Изначально считалось, что складной iPhone выйдет вместе с линейкой iPhone 18, но теперь компания, скорее всего, запустит его отдельно.

Проблемы, с которыми сталкиваются все производители гибких устройств, остаются прежними: износ шарнира, заломы на экране и сложности с влагозащитой.

Параллельно Apple, по данным The Elec, работает над складным MacBook с экраном 18.9 дюйма, который может выйти не раньше 2028–2029 годов.

Ранее мы рассказывали, что Apple смогла сделать раскладной iPhone дешевле, чем ожидалось. Компания смогла наладить более эффективное производство шарниров.

Вас также могут заинтересовать новости: