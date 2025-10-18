Похоже, ждать складной iPhone придётся дольше, чем планировалось. По данным аналитиков Mizuho Securities, Apple перенесла выпуск гибкого смартфона как минимум на 2027 год.
Причиной переноса стали сложности с конструкцией шарнира и гибким OLED-дисплеем. В компании не торопятся, делая ставку на надёжность сборки.
Как написано в отчёте аналитиков, планируемый объём производства панелей снизили с 13 до примерно 9 миллионов штук. Теоретически устройство могли бы показать в 2026 году, но жёсткие внутренние стандарты тестирования могут сдвинуть сроки ещё дальше.
Изначально считалось, что складной iPhone выйдет вместе с линейкой iPhone 18, но теперь компания, скорее всего, запустит его отдельно.
Проблемы, с которыми сталкиваются все производители гибких устройств, остаются прежними: износ шарнира, заломы на экране и сложности с влагозащитой.
Параллельно Apple, по данным The Elec, работает над складным MacBook с экраном 18.9 дюйма, который может выйти не раньше 2028–2029 годов.
Ранее мы рассказывали, что Apple смогла сделать раскладной iPhone дешевле, чем ожидалось. Компания смогла наладить более эффективное производство шарниров.