Выпускать смартфоны раньше пришлось из-за провала S25 Edge.

Samsung решила представить флагманскую линейку Galaxy S26 уже в январе, как это было обычно, а продажи стартуют в феврале, хотя изначально запуск планировался ближе к весне.

По данным издания Chosun, главный флагман, Galaxy S26 Ultra, станет единственной моделью на Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как базовая и Plus-версии получат новый Exynos 2600 - первый 2-нм чип Samsung с архитектурой GAA.

Из-за подорожания комплектующих и пошлин модель Ultra может прибавить в цене, но остальные устройства, по слухам, сохранят прежний уровень, чтобы остаться конкурентоспособными.

Ускоренный график связан не с успехами, а наоборот, с провалом Galaxy S25 Edge, продажи которого оказались настолько слабыми, что Samsung полностью закрыла направление Edge.

После этого компания временно приостановила разработку базовой и Plus-моделей S26, но позже ускорила темпы, чтобы вернуть серию к исходному расписанию.

Ранее мы рассказывали, что характеристики всех смартфонов линейки Samsung Galaxy S26 раскрыты до анонса. Ожидается, что главным улучшением относительно S25 станут увеличенные сенсоры камер и более емкие аккумуляторы.

