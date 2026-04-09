Sony показала революционные телевизоры True RGB: над технологией работали 20 лет

Sony анонсировала новое поколение телевизоров с технологией True RGB, над которой компания работала почти 20 лет. Речь идет о телевизорах с ЖК‑матрицей, которые максимально приближены по пиковой яркости и глубине к OLED, пишет FlatpanelsHD.

True RGB представляет собой тот же класс дисплеев, что уже показывали LG, Samsung и другие бренды. В отличие от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами здесь используются крошечные отдельные красные, зеленые и синие светодиоды.

Sony утверждает, что True RGB предлагает существенно более реалистичную картинку с минимальными искажениями и улучшенной однородностью цвета в сложных сценах, что особенно заметно при демонстрациях рядом с обычными Mini LED-панелями. Яркость у таких ТВ тоже выше.

Журналисты, побывавшие на закрытых показах, отмечают, что True RGB превосходит по яркости обычные LCD-панели с белой подсветкой, а OLED – по насыщенности цветов и стабильности картинки под углом. Хотя OLED все еще сохраняет преимущество в глубине черного цвета.

Первые смарт‑ТВ японской компании с технологией True RGB выйдут весной 2026 года, но точные цены и характеристики неизвестны.

По словам экспертов, сейчас – лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память в ближайшее время производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

