Оказалось, что такой предмет может здорово помочь в саду.

Опытные огородники знают, что если ты живешь в частном доме или владеешь садовым участком, многие предметы, которые жители городских квартир выбрасывают, на самом деле могут пригодиться в хозяйстве. Рассказываем, как можно использовать хлебные зажимы на огороде.

Куда девать зажимы от хлеба - как и где их применить

Огородники и садоводы со стажем, как правило, ничего просто так не выбрасывают, потому что знают - многие предметы есть возможность использовать повторно и не по назначению. Так, аргументы, почему нельзя выбрасывать зажимы от хлеба, следующие, быстро убедят вас в целесообразности хранения таких предметов.

Вы можете тонким фломастером прямо на клипсе написать сорт растения, которое высадили на участке, и прикрепить хлебный держатель на саженец. Таким образом, если культур много, особенно при смешанных посадках, вы никогда не запутаетесь и не перепутаете их между собой. Кроме того, на этой же клипсе можно указывать дату посадки, дату полива или дату внесения удобрений. Очень удобно, особенно на больших участках.

Пластиковая клипса хорошо держится на пакете с семенами, если вы его открыли, но использовали не весь посадочный материал. Тогда бумажную упаковку можно свернуть в трубочку и закрепить клипсой.

Хлебные держатели отлично фиксируют укрывной материал (агроволокно или пленку) на грядках и теплицах. Это удобно при любой погоде, когда нужно, чтобы материал плотно прилегал к грядкам, и особенно выручает во время ветра или дождя. Хлипкие на первый взгляд предметы на самом деле оказываются очень надежными.

С помощью пластиковых клипс можно фиксировать растения на опоре, например, помидоры. Сам по себе держатель мягкий, а значит не будет травмировать нежный стебель молодой культуры. Эти же приспособления защищают растения от птиц - если вы используете клетки, в том числе самодельные, их также удобно фиксировать клипсами, чтобы ограничить птицам доступ к посадкам.

Хоть и следующие два совета напрямую к огороду не относятся, но облегчат вам организацию пространства - хлебной клипсой можно прикрепить шланг к опоре, чтобы он, как это часто бывает, не болтался без дела на полу или на каком-нибудь заборе.

Существуют и другие причины, почему не надо выбрасывать зажимы от хлеба - именно с помощью них можно навести порядок в проводах, скрепляя их пластиковыми клипсами. Они же выручат, если необходимо подвязать комнатный цветок и закрепить его на опоре. Эти же пластиковые клипсы выручают, если производитель рукава для запекания, с помощью которого вы готовите мясо, сэкономил на клипсах. Конечно, эти лайфхаки никакого отношения к огороду не имеют, зато все-таки облегчат ведение быта.

