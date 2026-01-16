OLED под угрозой: стало известно, когда появятся первые NanoLED-телевизоры

Технология использует квантовые точки, которые сами излучают свет, как в OLED, но обещают более высокую яркость и энергоэффективность.

Новая телевизионная технология, разработка которой ведется компанией Nanosys – изобретателем квантовых точек – может появиться на рынке уже к 2029 году и серьезно потеснить существующие OLED‑матрицы, inkjet OLED и microLED.

Об этом сообщили представители компании в интервью Insight Media, отметив, что речь идет о совершенно новом подходе к созданию дисплеев.

Эта новинка известна под несколькими названиями: QD‑EL, EL‑QD, EL‑QLED или NanoLED. Суть в том, что технология использует квантовые точки, которые сами излучают свет (без подсветки), как в OLED, но обещают более высокую яркость, цветопередачу и энергоэффективность.

По словам разработчиков, первые потребительские NanoLED-телевизоры могут появиться на полках уже к концу десятилетия. Компания уверена, что тот факт, что технология не требует подсветки, может стать ключевым преимуществом для производителей, стремящихся увеличить тонкость и контрастность экранов при снижении энергопотребления.

Первые прототипы этой технологии уже есть, но пока это панели диагональю до 20 дюймов. Ожидается, что технология продолжит активно развиваться в ближайшие годы. По данным источника, Samsung уже вложила значительные инвестиции в коммерциализацию NanoLED, рассчитывая вывести ее на рынок "в течение нескольких лет".

Помимо NanoLED, еще одна перспективная технология, которая в ближайшие годы появится на рынке – microLED. Она похожа на OLED, но без недостатков типа малой яркости на солнце и выгорания.

Исследование показало, что за последние 25 лет цены на телевизоры упали более чем на 90 процентов – несмотря на постоянное увеличение размера и разрешения экрана. При этом эксперты предупреждают, что в будущем тенденция к снижению цен может замедлиться или даже "развернуться".

