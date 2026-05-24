Трамп намекнул на мирное соглашение с Ираном

Несмотря на заявления о достигнутом прогрессе, стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым элементам возможного соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному соглашению с Ираном. Стороны якобы согласовали основные положения меморандума, который предусматривает, в частности, открытие Ормузского пролива и деэскалацию конфликтов в регионе, написал Трамп в Truth Social.

Как отмечают Al Jazeera, The New York Times и Clash Report со ссылкой на иранское агентство Fars, Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с лидерами ряда стран Ближнего Востока, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Иордания и Бахрейн. Также он пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Окончательные аспекты и детали соглашения в настоящее время обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время. Помимо многих других элементов соглашения, будет открыт Ормузский пролив", – заявил Трамп.

Согласно обнародованным данным, проект договоренностей также предусматривает прекращение военных действий в регионе, включая конфликты в Ливане, а также возможное размораживание около 25 миллиардов долларов иранских активов в обмен на стабилизацию ситуации с безопасностью.

Отдельно планируется сокращение военного присутствия США в районе Ормузского пролива и отвод части сил от иранских границ. Также в течение 30-дневного периода после подписания меморандума стороны должны согласовать окончательные параметры ядерного соглашения.

В то же время иранская сторона заявила, что утверждения о "нормализации ситуации" в Ормузском проливе не соответствуют действительности. В Тегеране подчеркнули, что Иран и в дальнейшем будет контролировать проходы через пролив, включая маршруты и правила транзита, а вопрос ядерных обязательств якобы не обсуждался.

По данным Reuters, Иран и США приближаются к заключению определенного соглашения о прекращении войны.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что на этой неделе "наблюдается тенденция к уменьшению количества споров", хотя все еще есть вопросы, требующие дальнейшего обсуждения.

Al Arabiya сообщила, что Иран и США якобы уже договорились о прекращении войны и об этом должны официально объявить в ближайшие часы. Однако официального объявления так и не последовало.

