Какая музыка вам идеально подходит: ответ кроется в дате рождения

Хотя музыкальный вкус формируется на основе личности, воспитания и жизненного опыта, нумерология предполагает, что наша дата рождения также может влиять на то, почему определенные жанры или исполнители находят у нас отклик.
Некоторые люди питают склонность к ностальгической, эмоционально захватывающей музыке, в то время как другие глубже проникаются мечтательными атмосферными мелодиями или интроспективными историями. Портал Parade рссказывает, какой тип музыки идеально соответствует каждой дате рождения.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Рожденные 1-го, 10-го, 19-го или 28-го числа: Поп-музыка
Людей, родившихся в эти даты, привлекают запоминающиеся ритмы поп-музыки. Им нравятся исполнители с ярко выраженной индивидуальностью, запоминающимися визуальными образами и песнями, которые мгновенно привлекают внимание и застревают в голове на повторе на долгие часы. Поп-музыка удовлетворяет их потребность в интенсивности, уверенности и веселье, а также дает им возможность самовыражения, не воспринимая себя слишком серьезно. Так же, как поп-музыка доминирует в чартах и задает культурные тренды, эти люди часто являются законодателями моды, которые любят быть впереди.
Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа: Дрим-поп
Люди, родившиеся в эти даты, как правило, любят музыку, которая создает атмосферу, погружает в себя и вызывает экзистенциальные переживания, поэтому атмосферные эффекты дрим-попа, многослойный вокал и фантастические темы глубоко резонируют с их чувствительной натурой этой группы. Их привлекает музыка, которая успокаивает и вызывает ностальгию, но при этом позволяет погрузиться в нее на несколько часов.
Рожденные 3-го, 12-го, 21-го или 30-го числа: Инди-рок
Люди, родившиеся в эти даты, обладают эклектичными, постоянно развивающимися музыкальными вкусами. Инди-рок идеально соответствует их любви к творчеству и желанию слушать музыку, которая придерживается принципа "сделай сам". Их привлекают остроумная лирика, экспериментальные звуки и артисты, которые привносят в свою музыку свою уникальную индивидуальность.
Рождённые 4-го, 13-го, 22-го или 31-го числа: Классический рок
Люди, родившиеся в эти даты, ценят музыку, отличающуюся долговечностью, оригинальностью и содержанием. Вместо того чтобы гнаться за каждой мимолетной модой, эта группа ценит артистов, чьи работы кажутся культовыми, аутентичными и способными выдержать испытание временем.
Люди, родившиеся в эти даты, также склонны привязываться к любимым артистам и альбомам, возвращаясь к ним на разных этапах жизни и постоянно открывая для себя новый смысл в музыке.
Рожденные 5, 14 или 23 числа: Электронная танцевальная музыка
Людям, родившимся в эти даты, необходима постоянная физическая и умственная стимуляция, чтобы противостоять склонности к чрезмерному обдумыванию. Поэтому их заряжает энергией такой жанр, как EDM, который дарит ощущение волнения, эйфории и свободы, с мощными басовыми линиями, быстрым темпом и плавными переходами. Эту музыку лучше всего слушать на фестивале, она пробуждает дух приключений и удовлетворяет стремление к спонтанности и катарсису.
Рожденные 6, 15 или 24 числа: R&B
Им нравится музыка, которая захватывает, чувственна и близка каждому. Плавный вокал, проникновенные истории и атмосферное звучание очень хорошо сочетаются с романтической натурой этой группы. Они слушают музыку не просто так – им нужны песни, которые создают настроение, интимность и соблазнительную атмосферу. Поскольку они переживают эмоции очень интенсивно, музыка часто становится для них способом пережить отношения, разбитое сердце, тоску и связь.
Рожденные 7, 16 или 25 числа: Альтернативный рок
Этот жанр отражает их интроспективную, многогранную психику. Их привлекает музыка, которая кажется атмосферной, сложной и немного нетрадиционной, а не что-то простое, глянцевое или поверхностное. Такая музыка редко бывает просто фоновым шумом, она становится частью того, как эта группа обрабатывает ответы на вопросы, которые постоянно крутятся в умах этих глубоких мыслителей.
Рожденные 8, 17 или 26 числа: Хип-хоп
Те, кто родился в эти даты, восхищаются артистами, которые умеют превращать боль в силу, борьбу в успех, а неудачи в мотивацию. Отчасти поэтому хип-хоп так сильно резонирует с этим диапазоном дат рождения. Помимо самой музыки, они чувствуют связь с уверенностью, стойкостью, амбициями и нежеланием быть недооцененными, присущими этому жанру.
Рожденные 9, 18 или 27 числа: Соул
Люди, родившиеся в эти даты, воплощают в себе взгляд "старой души", духовную зрелость и сострадательное мировоззрение, которое соответствует эмоциональной глубине соул-музыки. Известные своей вдумчивостью, интуицией и высокой эмпатией, эти люди ценят честность, уязвимость и подлинные отношения как в своей жизни, так и в выборе музыки. Соул-музыка воплощает эти качества через проникновенное повествование об универсальных проблемах, любви, разбитом сердце и радости.
