Какая музыка вам идеально подходит: ответ кроется в дате рождения

Ваша дата рождения может может влиять на то, почему определенные жанры или исполнители находят у вас отклик.

Хотя музыкальный вкус формируется на основе личности, воспитания и жизненного опыта, нумерология предполагает, что наша дата рождения также может влиять на то, почему определенные жанры или исполнители находят у нас отклик.

Некоторые люди питают склонность к ностальгической, эмоционально захватывающей музыке, в то время как другие глубже проникаются мечтательными атмосферными мелодиями или интроспективными историями. Портал Parade рссказывает, какой тип музыки идеально соответствует каждой дате рождения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Рожденные 1-го, 10-го, 19-го или 28-го числа: Поп-музыка

Людей, родившихся в эти даты, привлекают запоминающиеся ритмы поп-музыки. Им нравятся исполнители с ярко выраженной индивидуальностью, запоминающимися визуальными образами и песнями, которые мгновенно привлекают внимание и застревают в голове на повторе на долгие часы. Поп-музыка удовлетворяет их потребность в интенсивности, уверенности и веселье, а также дает им возможность самовыражения, не воспринимая себя слишком серьезно. Так же, как поп-музыка доминирует в чартах и ​​задает культурные тренды, эти люди часто являются законодателями моды, которые любят быть впереди.

Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа: Дрим-поп

Люди, родившиеся в эти даты, как правило, любят музыку, которая создает атмосферу, погружает в себя и вызывает экзистенциальные переживания, поэтому атмосферные эффекты дрим-попа, многослойный вокал и фантастические темы глубоко резонируют с их чувствительной натурой этой группы. Их привлекает музыка, которая успокаивает и вызывает ностальгию, но при этом позволяет погрузиться в нее на несколько часов.

Рожденные 3-го, 12-го, 21-го или 30-го числа: Инди-рок

Люди, родившиеся в эти даты, обладают эклектичными, постоянно развивающимися музыкальными вкусами. Инди-рок идеально соответствует их любви к творчеству и желанию слушать музыку, которая придерживается принципа "сделай сам". Их привлекают остроумная лирика, экспериментальные звуки и артисты, которые привносят в свою музыку свою уникальную индивидуальность.

Рождённые 4-го, 13-го, 22-го или 31-го числа: Классический рок

Люди, родившиеся в эти даты, ценят музыку, отличающуюся долговечностью, оригинальностью и содержанием. Вместо того чтобы гнаться за каждой мимолетной модой, эта группа ценит артистов, чьи работы кажутся культовыми, аутентичными и способными выдержать испытание временем.

Люди, родившиеся в эти даты, также склонны привязываться к любимым артистам и альбомам, возвращаясь к ним на разных этапах жизни и постоянно открывая для себя новый смысл в музыке.

Рожденные 5, 14 или 23 числа: Электронная танцевальная музыка

Людям, родившимся в эти даты, необходима постоянная физическая и умственная стимуляция, чтобы противостоять склонности к чрезмерному обдумыванию. Поэтому их заряжает энергией такой жанр, как EDM, который дарит ощущение волнения, эйфории и свободы, с мощными басовыми линиями, быстрым темпом и плавными переходами. Эту музыку лучше всего слушать на фестивале, она пробуждает дух приключений и удовлетворяет стремление к спонтанности и катарсису.

Рожденные 6, 15 или 24 числа: R&B

Им нравится музыка, которая захватывает, чувственна и близка каждому. Плавный вокал, проникновенные истории и атмосферное звучание очень хорошо сочетаются с романтической натурой этой группы. Они слушают музыку не просто так – им нужны песни, которые создают настроение, интимность и соблазнительную атмосферу. Поскольку они переживают эмоции очень интенсивно, музыка часто становится для них способом пережить отношения, разбитое сердце, тоску и связь.

Рожденные 7, 16 или 25 числа: Альтернативный рок

Этот жанр отражает их интроспективную, многогранную психику. Их привлекает музыка, которая кажется атмосферной, сложной и немного нетрадиционной, а не что-то простое, глянцевое или поверхностное. Такая музыка редко бывает просто фоновым шумом, она становится частью того, как эта группа обрабатывает ответы на вопросы, которые постоянно крутятся в умах этих глубоких мыслителей.

Рожденные 8, 17 или 26 числа: Хип-хоп

Те, кто родился в эти даты, восхищаются артистами, которые умеют превращать боль в силу, борьбу в успех, а неудачи в мотивацию. Отчасти поэтому хип-хоп так сильно резонирует с этим диапазоном дат рождения. Помимо самой музыки, они чувствуют связь с уверенностью, стойкостью, амбициями и нежеланием быть недооцененными, присущими этому жанру.

Рожденные 9, 18 или 27 числа: Соул

Люди, родившиеся в эти даты, воплощают в себе взгляд "старой души", духовную зрелость и сострадательное мировоззрение, которое соответствует эмоциональной глубине соул-музыки. Известные своей вдумчивостью, интуицией и высокой эмпатией, эти люди ценят честность, уязвимость и подлинные отношения как в своей жизни, так и в выборе музыки. Соул-музыка воплощает эти качества через проникновенное повествование об универсальных проблемах, любви, разбитом сердце и радости.

Ранее УНИАН рассказывал, что ваша дата рождения может точно указать на конкретную страну или регион – и даже период времени – в котором, как помнит ваша душа, вы жили в прошлой жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: