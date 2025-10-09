Как сообщил надежный источник, Apple будет использовать в устройстве комбинацию титана и алюминия.

Apple вернулась к алюминию в свежепредставленной серии iPhone 17 – за исключением iPhone Air, который сохранил титановую рамку. В следующем году выйдет принципиально новый айфон, который позаимствовать лучшее из обоих миров.

Речь идет о первом iPhone с гибким дисплеем. Ресурс 9to5Mac со ссылкой на аналитика Джефф Пу сообщил, что Apple намерена использовать в устройстве комбинацию титана и алюминия. Источник описывает устройство как "два iPhone Air, расположенных бок о бок".

Аналитик не раскрыл дополнительных подробностей о конструкции: либо это будет единый каркас из гибридного сплава, либо титан и алюминий применят раздельно в разных частях корпуса. Не исключено, что более тяжелый и прочный титан пойдет на элементы рамки, а легкий алюминий – на остальные части устройства, чтобы снизить общий вес гаджета.

На данный момент титан Apple использует только в iPhone Air. Хотя он также использовался в iPhone 15 и 16 Pro, в этом году Apple перешла на алюминий, чтобы улучшить рассеивание тепла, обеспечивая более стабильную работу при высоких нагрузках.

Как сообщалось ранее, складной iPhone станет частью серии iPhone 18. Среди ключевых особенностей – гибкий дисплей без видимой складки, Touch ID вместо Face ID и четыре камеры. Форм-фактор iPhone Fold будет книжным, в духе Galaxy Z Fold, позволяя владеть смартфоном и фактически планшетом одновременно.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем конкуренты из Samsung в этом году готовятся выпустить свой первый складывающийся втрое телефон.

Ранее поступала информация, что начиная с 2026 года Apple планирует разделить релиз новых iPhone. Pro-модели и складной айфон выйдут по стандартному расписанию в сентябре 2026 года, а базовые iPhone 18 появятся уже весной 2027-го.

