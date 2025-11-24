Теперь шов между экранами незаметен, говорят инсайдеры.

Apple наконец решила главный технический вопрос всех складных смартфонов - видимый шов между экранами. По данным United Daily News, компания довела экран iPhone Fold до состояния, в котором на сгибе вообще не остаётся видимой полосы.

Теперь проект проходит одобрение инженеров и переходит в стадию предмассового производства.

Завод электроники Foxconn в Тайване уже выделил отдельную линию под сборку устройства, также заработали и ближайшие поставщики. Внутреннюю панель для iPhone Fold поставляет Samsung, но ключевой элемент, механизм подшипника, разработан Apple вместе с Shin Zu Shing и Amphenol.

Видео дня

Apple делает ставку и на ещё одну фишку - детали шарнира из жидкого металла. Материал крайне прочный и износостойкий, но его производство долгое время было дорогим и нестабильным. Однако, судя по слухам, себестоимость одного шарнира снизится до 70-80 долларов.

Ранее мы рассказывали, что в новом раскладном iPhone будет огромная батарея, даже больше, чем у iPhone 17 Pro Max. Аккумулятор iPhone Fold также превосходит "раскладушки" конкурентов.

Кроме того, недавно стало известно, что iPhone Fold получит уникальную комбинацию материалов корпуса. Как сообщил надежный источник, Apple будет использовать в устройстве комбинацию титана и алюминия.

Вас также могут заинтересовать новости: