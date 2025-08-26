Таким будет Galaxy S25 FE: характеристики, дизайн и цена / фото Samsung

В ассортименте Samsung уже есть четыре модели линейки Galaxy S25: базовый S25, промежуточная модель S25 Plus, экспериментальный S25 Edge и топовый S25 Ultra. Вскоре к ним присоединится еще один смартфон – S25 FE. Он станет самым дешевым устройством в серии.

Инсайдеры уже не раз публиковали информацию о "народном" флагмане Galaxy S25 FE. Теперь онлайн-магазин MediaMarkt добавил грядущий смартфон в свой каталог со всеми характеристиками и маркетинговыми материалами, которые раскрывает все подробности об устройстве.

Чего ждать от Galaxy S25 FE

  • Габариты – 161,3 х 76,6 x 7,4 мм, масса – 190 граммов.
  • Дисплей – Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, разрешение 2340×1080 пикселей, частота обновления 120 Гц, прочное стекло Gorilla Glass Victus+ .
  • Процессор – Exynos 2400 с 8 ГБ ОЗУ.
  • Емкость аккумулятора – 4900 мАч (по сравнению с 4700 мА·ч у Galaxy S24 FE).
  • Скорость проводной зарядки – 45 Вт (по сравнению с 25 Вт у Galaxy S24 FE)
  • Камера – основная с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения, ширик на 12 Мп и телевик 8 Мп с 3-кратным оптическим увеличением. 
  • Фронтальная камера – 12 Мп (по сравнению с 10 МП у Galaxy S24 FE).
  • Другие особенности – ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, IP68, NFC, ИИ-функции, включая Gemini Live, 7 лет обновлений ОС
  • Расцветки – черная, темно-синяя, светло-синяя и белая.
  • Комплект – скрепка и кабель USB-C.

Внешне новинка будет похожа на Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus, что неудивительно: прямоугольный корпус с небольшим скруглением и плоская задняя панель с вертикальным блоком камер. А вот по сравнению с S24 FE, устройство станет компактнее и тоньше.

По информации СМИ, анонс Galaxy S25 FE должен состояться в начале сентября. Цена на одной из площадок составляет 679 евро (~32 000 грн). Это почти на 300 евро дешевле S25+ в базовой конфигурации.

Ранее в этом месяца Samsung выпустила Galaxy A17. Это преемник модели Galaxy A16, которая стала самым продаваемым Android-телефоном в первом квартале 2025 года. Обозреватели уже протестировали новинку и остались разочарованными.

А в конце сентября на телефоны Samsung начнет приходить обновление One UI 8 на базе Android 16. В первую очередь обновление получат флагманские серии Galaxy S и Z, за ним последует среднебюджетная Galaxy A-серия.

