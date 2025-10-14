Шансы на то, что война закончится в течение года, Mistral оценивает в 30-40%, а DeepSeek и ChatGPT - всего в 15%.

Существует мнение, что модели искусственного интеллекта могут отражать национальные предубеждения, особенно в геополитических вопросах. В статье для GzeroMedia обозреватель Джастин Косслин провел эксперимент и задал трем моделям ИИ - китайскому Deepseek, европейскому Mistral и американскому ChatGPT - ряд вопросов о том, как завершить войну в Украине. Что они посоветовали, и чем отличались их ответы, читайте далее в материале.

Вопрос. Что означает успех Трампа в Газе для Украины? Как бы вы описали последствия?

DeepSeek заявил, что вместо того, чтобы принести пользу Украине, "разрешение или деэскалация конфликта в Газе позволили бы администрации Трампа ускорить поворот к другим приоритетам программы "Америка прежде всего".

Mistral подчеркивает, что успех Трампа в Газе укрепил его дипломатический авторитет и ожидания аналогичных прорывов в Украине.

Видео дня

ChatGPT также подчеркнул, что дипломатический прорыв Трампа в Газе укрепляет его имидж посредника, способного влиять на конфликты за пределами США.

Вопрос. Каковы шансы на то, что Украина достигнет мира в течение года?

Mistral: 30-40%. Для такой оптимистической оценки, по мнению ИИ, есть несколько факторов: публичные заявления Трампа свидетельствуют о более агрессивном натиске, чем в предыдущие годы, европейские союзники могут быть более открыты для поддержки Украины, а Россия и Украина испытывают колоссальное напряжение, влекущее за собой высокие потери и экономические издержки.

ChatGPT: 10-15%. ИИ заявлялет, что "урегулирование ситуации в секторе Газа может освободить дипломатический потенциал США, а если арабские государства проявят большую готовность к сотрудничеству после кризиса в секторе Газа, это может изменить энергетические рынки или динамику санкций, имеющих отношение к России".

DeepSeek: 15%. ИИ считает, что дипломатический и стратегический потенциал США... "не будет автоматически перераспределен в пользу проукраинской политики". Также DeepSeek упомнает, что возросший авторитет Трампа не окажет влияния на Путина.

"Путину не нужно, чтобы Трамп демонстрировал своё мастерство в переговорах; ему нужен президент США, готовый мириться с российскими сферами влияния. Сделка по Газе не меняет этого расчёта", - утверждает ИИ.

Вопрос. Какой совет вы бы дали Трампу по Украине?

DeepSeek советутет официально зафиксировать увеличение европейских оборонных расходов и стратегической ответственности, снизив долгосрочное бремя для американских налогоплательщиков. Прекратить войну и структурно перестроить Альянс в пользу Америки.

Mistral советует отдать приоритет посредничеству в достижении ограниченного временного соглашения — например, о прекращении огня в отдельных регионах или временном территориальном "замораживании".

"Представляя ранний прогресс как победу для обеих сторон (например, обмен пленными, локальная деэскалация или гуманитарные коридоры), Трамп мог бы способствовать сохранению европейской и внутренней поддержки долгосрочного процесса".

ChatGPT отмечает, что, хотя европейское общество устало, но их лидеры опасаются непредсказуемости Трампа.

"Он может обратить этот страх в сплочённость, предложив частичное списание расходов США на оборону в обмен на объединённое давление на Россию и увеличение финансирования восстановления Украины".

Вопрос. Самый важный аспект, на который следует обратить внимание.

DeepSeek советует следить за любыми изменениями в приверженности США коллективной обороне НАТО.

"Это было бы самым прямым сигналом того, что урегулирование на Украине будет осуществляться в первую очередь на условиях, снижающих бремя для США, даже если оно закрепляет выгоды России", - утверрждает ИИ.

Mistral подчеркивает, что Россия будет серьезно настроена только в том случае, если будет уверена в единстве США и Европы в своих условиях. Если Россия почувствует слабость, шансы на мир резко снизятся.

ChatGPT добавил, что судьба Украины может зависеть не столько от Вашингтона или Москвы, сколько от того, сможет ли Европа действовать как единый стратегический игрок, а не как разрозненная коалиция, реагирующая на действия Америки. "Если Европа расколется любая мирная инициатива США потерпит неудачу, независимо от намерений Трампа", - предупреждает ИИ.

Напомним, Дональд Трамп после заключения мирного соглашения в Газе уже обїявил, что планирует сосредоточиться на завершении войны в Украине. При этом СМИ пишут, что выигрышная стратегия Трампа на Ближнем Востоке может сработать и в Украине, если учесть некоторые нюансы.

Вас также могут заинтересовать новости: