Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал о том, на сколько масштабна сейчас проблема выезда за границу молодежи, особенно молодых ребят.

"Мы не видим критического оттока. Мы анализировали предоставленную статистику Государственной пограничной службы и не видим критического увеличения выездов. Во-первых, мы видим сезонный фактор. С наступлением осени начинается обучение, усиливаются бизнес-процессы. Кто-то, возможно, давно имел какие-то планы выехать на учебу, чему-то научиться и вернуться реализовать себя в Украине", - сказал он в интервью РБК-Украина.

Министр отметил, что спортивная деятельность непосредственно связана с выездами за границу, потому что это участие в международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.

"Мы проанализировали статистику выездов спортсменов в этом и прошлом году. Взяли для сравнения две недели в августе и две недели в сентябре. Даже в прошлом году, когда еще не было никаких послаблений выезда - уже тогда было увеличение выездов в сентябре втрое. Осенью всегда начинается спортивный сезон, игры, кубковые, чемпионаты. Осенью это оживает, начинается движение и активизируется эта логистика", - заявил Бедный.

Он рассказал о сигналах от бизнеса о том, что в отдельных отраслях есть определенные сложности с тем, чтобы набрать людей на работу.

"Мы это учитываем, но пока критической ситуации не видим. Мы должны делать все для того, чтобы молодой человек имел возможность реализовать себя в Украине - построить здесь карьеру и построить ту страну, в которой они хотят жить. Именно молодежь должна стать основой восстановления, и это те люди, которые будут жить в этой стране", - сказал министр.

Чиновник утверждает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, за границу выехало 1,7 миллиона молодых людей:

"Многие из них - это те, кто выехали на учебу и не мог вернуться в Украину без риска потом не выехать обратно учиться. Такие люди поехали учиться, и не могли приехать к родителям на каникулы, встретиться с друзьями в Украине и тому подобное. Решение о том, что молодежь 18-22 лет сможет свободно пересекать границу - это возможность для них сегодня свободно себя чувствовать, свободно возвращаться, ездить домой, видеть, что здесь все очень неплохо. Видите, что здесь есть новые возможности. Это и льготное кредитование на жилье, и студенческие гранты на обучение, и гранты на открытие бизнеса".

Он считает, что реализовать себя в Украине гораздо легче, чем за рубежом, где устоявшиеся социальные роли.

"Там никогда не будет украинцам таких возможностей для самореализации и карьеры, как в Украине. Мы наоборот говорим: "Возвращайтесь. Возвращайтесь с навыками, с европейским образованием. Стройте организации, создавайте стартапы", - добавил министр.

Выезд молодежи за границу - мнение военного

Подполковник Кирилл Верес, командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" заявил, что в вопросе разрешения на выезд из Украины ребят в возрасте 18-22 года нужно помнить, что это будущий мобилизационный ресурс. Он отметил, что он с этим "и соглашается, и не соглашается".

