Смартфон получит увеличенный аккумулятор и зарядку, но останется со старым процессором.

Издание WinFuture поделилось характеристиками и порцией качественных рендеров Samsung Galaxy S25 FE, анонс которого состоится в ближайшие недели. Смартфон получит тот же дизайн, что и S25 и S25 Plus, зато будет стоить дешевле и в чем-то даже превзойдет старшие модели.

Новые рендеры демонстрируют довольно типичный флагман Samsung: большой дисплей, закругленные углы и тройная компоновка линз на задней панели. Основное отличие от предшественника – более тонкий корпус: толщина Galaxy S25 FE составит всего 7,4 мм против 8 мм у S24 FE.

Несмотря на более тонкий корпус, емкость аккумулятора вырастет с 4700 мАч до 4900 мАч, а мощность зарядки – до 45 Вт, что почти в два раза быстрее S24 FE и базового Galaxy S25, у которых максимум составляет 25 Вт. Это может стать главным аргументом в пользу выбора именно версии FE.

Видео дня

Из других характеристик: Dynamic AMOLED 2X дисплей на 6,7" с разрешением 2340x1080, процессор Exynos 2400e, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Камера будет включать 50-Мп основной сенсор, 12-Мп ультраширокий и 8-Мп телеобъектив. Селфи-камера – 12 Мп.

Из коробки Galaxy S25 FE будет работать на Android 16 с оболочкой OneUI 8. А за счет более позднего выхода обновляться девайс будет дольше моделей основной линейки – почти до 2033 года

По информации WinFuture, анонс новинки должен состояться в ближайшие недели. Цена на одной из площадок составляет 679 евро (~33 000 грн). Это почти на 300 евро дешевле S25+ в базовой конфигурации.

Также до конца года у Samsung в планах выпустить первый складывающийся втрое смартфон и "умные" очки для конкуренции с Meta. Ранее в этом месяца компания представила бюджетник Galaxy A17 – он будет получать обновления до 2031 года.

Вас также могут заинтересовать новости: