Девайс выглядит отлично и едва ощущается в кармане, однако ради этого инженерам пришлось кое-чем пожертвовать.

В середине мая Samsung представила долгожданный Galaxy S25 Edge. Портал GSMArena опубликовал подробный обзор рекордно тонкого смартфона, оценив его дисплей, производительность, автономность и прочее.

По мнению обозревателей, смартфон является неразумным выбором для большинства пользователей, но может понравиться любителям эстетики и премиального дизайна.

Толщина корпуса Galaxy S25 Edge составляет всего 5,8 мм – против 7.2 мм у обычного S25 или 7.8 мм у iPhone 16, при этом весит устройство 163 грамма. Это заметное инженерное достижение, особенно учитывая 6,7-дюймовый экран. Он, к слову, выполнен по технологии LTPO AMOLED, имеет разрешение 1440 × 3120 пикселей и частоту обновления 120 Гц.

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Модель оснащена почти флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite (SM8750-3-AB). "Почти" – потому что речь идет о версии с 7, а не 8 ядрами, хотя разница в производительности в большинстве условий незначительна. Увы, на практике для гейминга устройство не подходит, поскольку демонстрирует под нагрузкой серьезный троттлинг.

Если говорить о камерах, то основной 200-Мп датчик позаимствован у Galaxy S25 Ultra – ISOCELL HP2. Широкоугольная камера – такая же, как у S25/S25 Plus, IMX 564 12 Мп, но на этот раз с автофокусом. Фронталка – ISOCELL 3LU 12 Мп, как и у остальных представителей линейки.

Несмотря на ряд преимуществ, телефон имеет два существенных недостатка. Первый – небольшая емкость аккумулятора (3900 мАч) и медленная зарядка мощностью 25 Вт. Телефона хватает всего на 10-12 часов. Второй – отсутствие телевика, чем пришлось пожертвовать ради минимальной толщины корпуса.

В GSMArena подчеркивают: Samsung сделала ставку на внешний вид, а не на универсальность, и рекомендовать S25 Edge можно лишь тем, кому эстетика важнее функциональности. Особенно учитывая завышенную цену устройства, которая в рознице нередко превышает стоимость флагманского S25 Ultra.

Galaxy S25 Edge поступит в продажу 30 мая в трех цветах: Jetblack, Icyblue и Silver. Цена в США – от 1100 долларов (~45 000 грн).

Основным конкурентом Galaxy S25 Edge станет выходящий в сентябре iPhone 17 Air. Он будет даже тоньше, чем Edge и, скорее всего, дешевле, но в плане "железа" айфон будет уступать телефону Samsung.

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