Сам телефон получился неплохим, но конкуренты в сегменте до 250 евро выглядят куда привлекательнее.

Ранее в этом месяца Samsung выпустила Galaxy A17. Это преемник модели Galaxy A16, которая стала самым продаваемым Android-телефоном в первом квартале 2025 года. Обозреватели GSMArena уже протестировали новинку и остались разочарованными.

Главная проблема устройства – устаревший и медленный процессор Exynos 1330, который в базовой конфигурации работает в тандеме со всего 4 ГБайт ОЗУ. Из-за этого пользователю придется мириться с тормозами в приложениях и играх.

Знакомый 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц тоже не впечатляет: у него низкая яркость, нет автоматического переключения частоты обновления и поддержки HDR-видео. На полную зарядку телефона уходит аж час 20 минут, что сильно медленнее, чем у большинства прямых конкурентов.

Тем не менее плюсы у новинки есть. Несмотря на невысокий бюджет, Galaxy A17 5G выглядит стильно и премиально, делает качественные снимки как на основную камеру, так и фронталку, располагает слотом для карты microSD и будет получать обновления ОС на протяжении шести лет.

Стоит ли покупать Galaxy A17? Обзорщики GSMArena уверены, что нет: на фоне конкурентов вроде Redmi Note 14 Pro 5G, Poco X7 и Nothing CMF Phone 2 Pro бюджетник Samsung выглядит менее привлекательным.

Пока что новинка доступна не во всех странах, но кое-где ее уже можно купить. Например, во Франции Galaxy A17 в базовой комплектации 4/128 ГБ предлагается за 230 евро (~11 100 грн).

Конкуренты из Xiaomi ранее в этом месяце выпустили бюджетный Poco M7. Новинка выделяется соотношением цены и характеристик, нехарактерным для недорогих моделей – например, это 144-герцевый дисплей и большая батарея на 7000 мАч,

