В ЕС есть кодекс поведения, которого должны придерживаться все крупные онлайн-платформы.

Российская дезинформация и пропаганда активно распространяются через соцсети и мессенджеры, поэтому онлайн-платформы должны нести ответственность за проверку контента и проводить фактчекинг.

Об этом в интервью УНИАН рассказала вице-президент Еврокомиссии Генна Виркунен.

По ее словам, РФ пытается дестабилизировать общество всеми возможными способами, распространяя большое количество дезинформации и пропаганды, в том числе в европейских странах.

Видео дня

Виркунен считает, что людям важно иметь общественную устойчивость к манипуляциям и критически оценивать информацию, однако онлайн-платформы также играют большую роль, поскольку часто дезинформация и пропаганда распространяются именно через них.

"В Европейском Союзе действует закон о цифровых услугах, который предусматривает, что крупные онлайн-платформы должны постоянно оценивать и уменьшать системные риски, которые создают. И это то, что сейчас хотят внедрить в украинское законодательство", - сказала она.

Вице-президент Еврокомиссии также рассказала, что в ЕС есть кодекс поведения, которого должны придерживаться все крупные онлайн-платформы. Например, они применяют фактчекинг, чтобы убедиться, что не распространяют дезинформацию.

"Но это очень сложная задача. А сейчас, когда там все чаще используется искусственный интеллект, гражданам часто трудно разобраться, правда это или нет, это дипфейк или реальность. Поэтому так важно иметь хорошую цифровую грамотность. Но онлайн-платформы также должны взять на себя ответственность в этом вопросе. Они сделали недостаточно, поэтому должны сделать больше", - говорит Виркунен.

Для предотвращения распространения дезинформации Европейская комиссия постоянно ведет диалог с этими онлайн-платформами, в частности, организуя круглые столы, как сейчас перед выборами. Проводятся и так называемые стресс-тесты для уверенности, что онлайн-платформы не будут использоваться для манипуляций во время избирательных кампаний.

"Как, например, во время выборов в Молдове. Европейский Союз оказывал Кишиневу поддержку, поскольку страна испытывала значительное вмешательство и давление со стороны России. Онлайн-платформы участвовали в этом процессе и также работали там", - отметила Виркунен.

То же, по ее словам, было в Румынии, где выборы были отменены из-за подозрения вмешательства России. И уже в следующей попытке весной TikTok отнесся к этому серьезно из-за начала расследования против этой компании.

"Поэтому они, например, наняли еще 140 человек, которые общаются на румынском, для модерации контента, а также активировали там так называемую систему быстрого реагирования. Поэтому всегда, когда им сообщали о наличии сомнительной информации, они очень быстро проверяли ее", - рассказала Виркунен.

Она добавила, что надежные наблюдатели и фактчекеры играют очень важную роль, сообщая о случаях дезинформации или пропаганды.

Российская пропаганда - последние новости

В конце прошлого года в европейских странах начали блокировать некоторые российские пропагандистские Telegram-каналы из-за нарушения местных законов. В частности, в Европе блокировали Telegram-каналы "Первого канала", "России 1" и "Известий". РосСМИ также поделились, что все эти каналы недоступны в Нидерландах, Германии, Венгрии, Литве и Испании.

После президентских выборов в США Россия активно распространяла дезинформацию, которая должна была подорвать поддержку Украины среди американцев. Кремль использовал государственные средства массовой информации, а также сайты фейковых новостей и аккаунты в соцсетях, чтобы продвигать нарративы, которые вызывают разногласия в американском обществе.

Вас также могут заинтересовать новости: