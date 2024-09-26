Особый интерес вызывает Note 14 Pro+, который впервые для этой серии получил защиту IP69.

Компания Xiaomi анонсировала в Китае четырнадцатую линейку Redmi Note. В нее вошло 3 модели: бюджетный Note 14, середняк Pro и субфлагман Pro+. Все они получились довольно сбалансированными.

Особый интерес вызывает Redmi Note 14 Pro+. При цене всего $280, телефон предлагает крутой 1.5К OLED-дисплей и аккумулятор емкостью 6200 мАч, а по "начинке" он обходит некоторые бюджетные флагманы, пишет GSMArena.

Девайс оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2712 x 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 300 нит. Флагман линейки стал первой в мире моделью на однокристальной платформе Snapdragon 7s Gen 3, есть минимум 12 ГБ ОЗУ. Батарея 6200 мАч поддерживает зарядку мощностью 90 Вт и рассчитана на 4 года службы.

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На задней панели Redmi Note 14 Pro+ выделяется трио камер на 50+50+8 Мп с оптической стабилизацией на основном модуле и 2.5-кратным зумом. Спереди находится 20-Мп селфи-камера. Также 14 Pro+ один из немногих телефонов на рынке с максимальной защитой от пыли и воды IP69.

Что касается других моделей в линейке, то

Redmi Note 14 отличается от Pro-версий не только начинкой, но и дизайном. У него процессор Dimensity 7025-Ultra, батарея 5110 мАч с зарядкой 45 Вт, защита IP54 и камеры и двойная камера 50 Мп и 2 Мп. Самая дешевая конфигурация 6 ГБ+128 ГБ обойдется в 1099 юаней (~6500 грн).

У Redmi Note 14 Pro тоже тройная основная камера (50 Мп, 8 и 2 Мп), но емкость аккумулятора 5500 мАч, а в основе аппаратной платформы лежит MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Цена – 200 долларов за конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Все смартфоны линейки Redmi Note 14 получили фирменную оболочку HyperOS и поддержку USB-C, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, A-GPS и NFC. На глобальном рынке они, вероятно, появятся лишь в начале 2025 года.

А меж тем сама Xiaomi скоро представит флагманскую линейку Xiaomi 15. Ожидается, что они первыми флагманами на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 4. А отличительной фишкой Pro-модели будет улучшенная тройная камера на 50 Мп.

Как сообщал УНИАН, Xiaomi Redmi 13C стал самым покупаемым бюджетным смартфоном в мире во втором квартале 2024 года. За ним следуют Samsung Galaxy A05 и Galaxy A15 – все они стоят дешевле $150.

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