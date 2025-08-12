Пока Apple только думает о выпуске смартфона с гибким экраном, эти девайсы становятся все более популярными.

Складные смартфоны заметно эволюционировали с момента выхода первого Samsung Galaxy Fold в 2019 году. Если тогда устройство встретили с изрядной долей скепсиса, то сегодня смартфоны в таком форм-факторе можно найти в портфолио всех главных Android-производителей.

Портал Tom's Guide назвал лучшие смартфоны с гибкими экранами, которые можно купить летом 2025 года. У авторов получился рейтинг из 6 моделей.

На первом месте Samsung Galaxy Flip 7 в форм-факторе "раскладушки", который во всем лучше предшественника. У новинки лучше процессор, автономность, камеры, а корпус стал тоньше и легче. Это наиболее сбалансированный смартфон с гибким дисплеем на данный момент, отметили обзорщики.

Тем же, кто хочет нечто более премиальное, следует рассмотреть Samsung Galaxy Z Fold7 в форм-факторе "книжки". У него лучшие камеры в своем классе (основной фотодатчик 200 Мп прямо как в Galaxy S25 Ultra), тонкий корпус и продвинутая оболочка One UI 8. А еще надежный шарнир нового поколения.

Motorola Razr Ultra 2025 замыкает тройку лидеров, как смартфон с гибким дисплеем с "самым мощным железом" и "самой большой автономностью". А еще у него хорошее железо и очень удобные и полезные "умные" функции Moto AI.

Лучшим дешевым складным телефоном на рынке назван базовый Motorola Razr 2025. У него сбалансированная начинка, яркий экран и те же функции ИИ, что и у Razr Ultra.

OnePlus Open оказался в топе несмотря на то, что он вышел почти два года назад. Это все еще лучший смартфон с гибким дисплеем для пользователей, которым важна многозадачность. Однако отсутствие беспроводной зарядки и фотовозможности могут разочаровать.

Замыкает топ-6 Google Pixel 9 Pro Fold, признанный экспертами Tom's Guide самым "умным" смартфоном такого типа. Кроме того, у новинки поискового гиганта самый яркий экран в складном устройстве.

Ожидается, что Apple выпустит свой дебютный складной iPhone осенью 2026 года – и он будет дешевле, чем мы думали. Компания попытается громко выйти на рынок, зная, что данный сегмент уже насыщен предложениями других компаний.

Меж тем Samsung до конца 2025 года пообещала выпустить свой первый складывающийся втрое телефон. В отличие от Huawei Mate XT, который складывается как гармошка, оставляя часть экрана открытой, Samsung, как сообщается, будет использоваться механизм складывания в стиле буквы G.

