USB против 3,5 мм: какие проводные наушники работают лучше

Качество звучания определяется не только интерфейсом подключения, но и качеством самих компонентов.

В эпоху цифровых технологий все чаще возникает вопрос: стоит ли выбирать USB-наушники вместо традиционных моделей с разъемом 3,5 мм? Особенно это стало актуальным на фоне исчезновения аудиоразъема в ноутбуках и смартфонах.

Специалисты портала SlashGear разобрались, действительно ли USB-модели превосходят традиционные проводные варианты или все не так однозначно.

В чем особенность USB-наушников

Главное отличие USB-наушников в том, что они получают цифровой сигнал напрямую от устройства. Внутри таких устройств установлен собственный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который отвечает за обработку звука. Это означает, что качество аудио меньше зависит от звуковой карты компьютера или телефона.

Видео дня

На практике это должно давать более стабильное и предсказуемое звучание, особенно если устройство не отличается хорошей встроенной аудиосистемой. Кроме того, USB-наушники зачастую оснащаются встроенным микрофоном и дополнительными функциями, что особенно важно для игр и видеосвязи.

Почему 3,5 мм все еще актуален

Несмотря на распространение USB-C, классический аудиоразъем 3,5 мм остается популярным, особенно среди любителей музыки. Такие наушники передают аналоговый сигнал и работают практически с любым устройством без необходимости в драйверах или дополнительном питании.

Качество звука в этом случае во многом зависит от самого источника – если у смартфона или ноутбука хороший аудиочип, проводные наушники способны обеспечить отличное звучание. Кроме того, именно среди моделей с 3,5 мм чаще встречаются профессиональные и студийные решения.

Что в итоге лучше

Однозначного победителя нет. USB-наушники лучший выбор для работы, игр и общения благодаря встроенной электронике и стабильной цифровой передаче сигнала.

Классические проводные модели с разъемом 3,5 мм чаще выбирают те, кто ценит универсальность и качественное воспроизведение музыки.

Эксперты подчеркивают, что конечный результат зависит не столько от типа подключения, сколько от качества самих наушников и компонентов внутри них. Поэтому при выборе стоит ориентироваться на сценарий использования, а не только на формат разъема.

Ранее эксперты рассказали, сколько оперативной памяти действительно нужно для работы, игр и контента, и стоит ли переплачивать за "запас на будущее".

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

Вас также могут заинтересовать новости: