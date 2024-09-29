Проблема износа аккумулятора знакома многим пользователям, и она может серьезно усложнить жизнь или и вовсе отказаться от использования любимого гаджета. Однако она вполне решаема – достаточно лишь знать о простых лайфхаках, которые позволят обеспечить длительную службу аккумулятора, а заодно и повысить производительность устройства.

Для того, чтобы помочь своему гаджету, стоит помнить о нескольких простых, но важных правилах. Например, многие пользователи смартфонов даже не в курсе, что их устройство имеет функцию перезагрузки. Рассказываем, почему время от времени полезно перезагружаться.

Зачем перезагружать телефон, если все и так работает хорошо

Мобильные устройства по своему принципу работы похожи на компьютеры – их системные ресурсы загружены различными процессами и приложениями, и порой им необходим "отдых". И когда вы перезагружаете свое устройство, оно заставляет все, что работает в фоновом режиме, запускаться заново.

Вторая причина – вирусы. Если у вас на телефоне "затерялись" вирусы или вредоносные приложения, они, как правило, обитают в оперативной памяти, которая зависит от того, работает устройство или нет. Поэтому перезагрузка может отключить опасную программу.

Кроме того, перезагрузка важна после установки обновлений. Этот процесс помогает убедиться, что все компоненты системы работают с актуальными обновлениями и без конфликтов.

Как часто можно перезагружать телефон

Оптимальная частота перезагрузки телефона зависит от его использования, но в целом специалисты рекомендуют перезагружаться хотя бы раз в неделю. Это поможет освободить оперативную память, закрыть ненужные фоновые процессы и предотвратить накопление мелких ошибок.

На вопрос, что лучше – перезагрузка или выключение смартфона – как таковой разницы нет, так как оба действия достаточно похожи по своему алгоритму действия.

Ранее УНИАН рассказывал, как одним действием улучшить качество сигнала Wi-Fi роутера. Несмотря на свои компактные размеры, роутер мало чем отличается от того же смартфона. И он тоже требует внимания со стороны пользователя.

Также делились лайфхаком, как очистить память на телефоне, не удаляя фотографии и приложения. Чаще всего причиной недостатка свободного места становятся "прожорливые" мессенджеры, среди которых Telegram.

Вас также могут заинтересовать новости: