В идеале, современные батареи сохраняют оптимальную емкость в течение трех лет. Если ваш телефон начал сильно разряжаться уже спустя год после покупки, скорее всего, вы не соблюдаете инструкции по правильной зарядке.

В этом нет тайны, что правильное использование смартфона способствует продлению срока службы его аккумулятора. Хотя существует множество рекомендаций разных экспертов, на самом деле их не так уж много. Рассказываем, как сделать все правильно.

Чтобы не испортить батарею и максимально обеспечить ее длительную службу, чаще всего рекомендуется соблюдать эти пять правил:

Не истощать аккумулятор полностью и не заряжать ее до 100%. В идеале нужно держать процентный заряд в диапазоне от 20 до 80%.

В идеале нужно держать процентный заряд в диапазоне от 20 до 80%. Не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. По достижению 100%, он продолжает терять небольшой процент заряда и начинает вновь заряжаться, что создает лишние циклы зарядки-разрядки и ускоряет деградацию батареи. Видео дня

Не пользоваться телефоном, пока он подключен к кабелю. Часто мы продолжаем сидеть в телефоне, пока он подключенным к кабелю, что приводит к перегреву батареи и замедлению процесса зарядки.

Избегайте перегрева. В горячем смартфоне батарея теряет емкость значительно быстрее. Доказано, что при температуре 55 градусов аккумулятор деградирует почти в четыре раза быстрее, чем при нормальных 25 градусах.

Откажитесь от беспроводных зарядок. При этом способе телефон сильно нагревается, что негативно влияет на аккумулятор.

Но главный фактор, влияющий на деградацию – зарядка неоригинальными кабелями Lightning и USB-C (в случае с microUSB можно использовать почти любой), либо дешевыми китайскими беспроводными зарядами.

Оригинальное зарядное устройство было разработано производителем с учетом конкретных требований и характеристик батареи вашего девайса. Оно предоставляет оптимальное напряжение и ток, необходимые для безопасной и эффективной зарядки.

В свою очередь использование неофициальных кабелей могут в отдельных случаях даже сломать ваше устройство, а недорогие беспроводные зарядки часто не обеспечивают отвода тепла. Это приводит к сильному нагреву смартфона во время зарядки.

При этом надежный кабель не обязательно должен быть дорогим. Это может быть сертифицированный производителем кабель, например, MFi (Made for iPhone/iPad) если вы используете устройства Apple. Важно, чтобы зарядное устройство соответствовало параметрам выходного тока и напряжения, указанным на оригинальном адаптере.

Ранее Realme представила свою новейшую технологию проводной зарядки мощностью 320 Вт. С ней батареей на 4400 мАч набирает 100% всего за 4 минуты и 30 секунд, а за одну минуту можно бежать на работу с 25% заряда.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Из них целых 5 строчек топа заняли устройства китайской Vivo и ее суббренда iQOO.

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