Как очистить память на телефоне, не удаляя фото и приложения: проверенный способ

Как бы много свободного места у нас ни было, оно стремительно заканчивается, и рано или поздно приходится избавляться от ненужных файлов.

Одним из ключевых ресурсов смартфона, наряду с емкостью аккумулятора, является память. Ее нехватка мешает устанавливать приложения и клацать фотографии. Чаще всего причиной недостатка свободного места становятся "прожорливые" приложения. Среди таких – Telegram.

Несмотря на то, что это всего лишь мессенджер, а не игрушка с 3D-графикой, он нередко занимает много места без ведома пользователей. Как освободить место и предотвратить быстрое заполнение хранилища в будущем – расскажем в этой заметке.

Как очистить память телефона без потери данных

Если вы активно пользуетесь Telegram или WhatsApp, вы могли заметить, что ваш смартфон автоматически сохраняет изображения и видео из переписок и групп. Это делается для того, чтобы не загружать их каждый раз при открытии чата.

Видео дня

С одной стороны, это удобно и помогает сэкономить мобильный трафик, но с другой – со временем в памяти смартфона скапливается множество ненужных данных. И тут без вмешательства пользователя не обойтись.

Для наглядного примера: зайдите в настройки и посмотрите, как распределяется место в хранилище. Скорее всего, Telegram занимает пару гигабайтов. При этом размер мессенджера после инсталляции составляет всего 130 МБ.

Хотя в настройках телефона фото и видео из Telegram относятся не к кэшу, а к данным программы, от лишнего мусора можно запросто избавиться. Для этого зайдите в Телеграмм и пройдите по пути:: "Настройки" → "Данные и память" → "Использование памяти" → "Очистить весь кэш".

В нашем случае в кэше Telegram скопилось почти 1 ГБ. Подобная чистка ежемесячно гарантирует возвращение нескольких Гбайт памяти. А самое главное – ваши файлы никуда не деваются и если нужно, они прогрузятся снова. Главное – не удалять сами переписки и чаты.

В качестве примера мы выбрали Telegram, поскольку это самый популярный мессенджер среди украинцев. Но аналогичные действия можно провести и с другими мессенджерами. Тот же WhatsApp при просмотре фото или видео по умолчанию сохраняет весь контент в галерее. Его тоже необходимо время от времени чистить от "мусора".

К слову, этот подход применим и к TikTok, YouTube и другим "прожорливым" приложениям. Подобно мессенджерам, они автоматически загружают контент на ваше устройство, чтобы обеспечить плавный просмотр ленты без задержек.

А вот если Telegram не занимает много места, а памяти все равно не хватает, то, скорее всего, придется удалить некоторые медиафайлы и/или рассмотреть вариант покупки SD-карты. На нее можно перенести важные данные, такие как фотографии и видео, чтобы освободить место в памяти телефона.

Ранее УНИАН рассказывал, как заряжать смартфон, чтобы батарея служила дольше. Хотя существует множество разных рекомендаций разных экспертов, реальное правило очень простое и не требует никаких дополнительных усилий.

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