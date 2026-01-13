Новый Xiaomi оснастят рекордной батареей 8000 мАч и самым мощным процессором

Судя по всему, Xiaomi 17 Max станет новым эталоном автономности в смартфонах флагманского класса.

В сети появились подробности о пятой модификации смартфона Xiaomi 17 с приставкой Max. На текущий момент линейка состоит из Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Ultra.

Новинка не будет относиться к Pro-семейству, поэтому останется без второго дисплея на задней стороне, заявил авторитетній инсайдер Digital Chat Station. Зато Xiaomi собирается оснастить смартфон гигантской кремниевой батареей на 8000 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт. Мощность беспроводной зарядки составит 50 Вт.

Для сравнения, базовый Xiaomi 17 поставляется с аккумулятором 7000 мАч, а модель 17 Pro Max установила рекордную емкость аккумулятора в истории производителя, получив аккумулятор на 7500 мАч. Такие показатели обеспечивают длительное время работы даже при активном использовании – смартфон уверенно держится до двух суток без розетки.

Как и другие флагманы линии, 17 Max получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, перископную камеру и плоский OLED-дисплей на 6,8–6,9 дюйма с пиковой яркостью до 3 500 нит и ультратонкими рамками.

Прогнозируется, что Xiaomi 17 Max дебютирует в Китае в апреле 2026 года. Выйдет ли устройство на глобальном рынке он, неизвестно.

Инсайдеры и аналитики прогнозируют неблагоприятные изменения на рынке смартфонов в 2026 году. Ожидается, что средняя стоимость новых моделей может вырасти на 25%, при этом по характеристикам они могут стать даже хуже.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и мощности. В бюджетной категории лидером оказался vivo Y200 GT, а подборку флагманов возглавляет iQOO 15.

