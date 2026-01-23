Эксперты выбрали самые сбалансированные недорогие смартфоны 2026 года

В список попали устройства от Google, Nothing, Moto, OnePlus и Samsung.

Недорогие Android-смартфоны за последние годы значительно улучшились и многие из них уже предлагают яркие экраны, мощную начинку, внушительную автономность и хорошие камеры, оставаясь при этом значительно дешевле флагманов.

Эксперты BGR выбрали 5 Android-смартфонов, которые действительно стоят своих денег и могут составить конкуренцию даже более дорогим моделям.

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a остается одним из самых интересных недорогих смартфонов: относительно компактный 6,3-дюймовый pOLED-экран с 120 Гц, аккумулятор 5100 мАч и процессор Tensor G4 обеспечивают плавную работу и отличную автономность. А основная камера 48 МП (f/1.7) снимает впечатляюще даже при слабом освещении.

Но главная причина, по которой авторы рекомендуют Pixel 9a – это умные функции, которых вы не найдете на других смартфонах с ценой менее 400 долларов.

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro – стильный смартфон с узнаваемым "прозрачным" дизайном и уникальным интерфейсом Glyph для уведомлений, звонков и индикации.

Устройство сочетает мощный процессор Snapdragon 7s Gen 3, батарею 5000 мАч и тройную камеру на 50 МП, включая телемодуль с 3× оптическим зумом, что редкость для этого ценового сегмента.

Moto G Stylus (2025)

Moto G Stylus выделяется встроенным стилусом, который редко встречается в современных смартфонах. Модель с процессором Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ ОЗУ и 6,7-дюймовым OLED-экраном 120 Гц предлагает сбалансированную производительность по цене менее 350 долларов

А встроенный стилус открывает дополнительные возможности для заметок, рисования и навигации.

OnePlus 13R

OnePlus 13R – "убийца" флагманов. Здесь мощная батарея 6000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт и производительный чип из прошлогоднего флагмана OnePlus. В сочетании с алюминиевой рамкой плоские края придают телефону ощущение премиум-класса.

Смартфон поддерживает адаптивную частоту обновления экрана (1 – 120 Гц) и предлагает улучшенные камеры по сравнению со своим предшественником: новая 50-мегапиксельная телеобъективная камера (2-кратный оптический зум) заменила 2-мегапиксельный макрообъектив 12R.

Samsung Galaxy A16 5G

Если вы ищете самый доступный смартфон, Galaxy A16 5G – оптимальный вариант. При цене дешевле $200 покупатели получают AMOLED-экран 6,5″, батарею 5000 мАЧ, тройную камеру и поддержку обновлениями шесть лет – редкость даже в более дорогих моделях.

Сами по себе характеристики не кажутся впечатляющими, но в совокупности и с учетом цены они представляют собой высокую ценность.

Известно, что весной этого года Apple представит iPhone 17e. Самый дешевый айфон сменит "челку" на Dynamic Island и будет заметно мощнее, сохранив прежний ценник.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и мощности. В бюджетной категории лидером оказался vivo Y200 GT, а подборку флагманов возглавляет iQOO 15.

