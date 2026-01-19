5 новых Android-смартфонов, которые признали лучшим за последнее время

В 2025 году ИИ-помощники, складные форм-факторы и недорогие модели с мощным функционалом стали главными трендами на рынке Android.

Известная некоммерческая организация Consumer Reports опубликовала обновленный рейтинг лучших Android-смартфонов по итогам 2025 года, оценивая аппараты по производительности, качеству камер, автономности и другим ключевым параметрам.

Специалисты отметили, что в 2025-м году ИИ-компаньйоны, складные форм-факторы и бюджетные модели с мощным функционалом стали главными трендами на рынке Android-устройств.

Google Pixel 9a – лучший бюджетный Android

Видео дня

Google Pixel 9a доказал, что премиальные AI-возможности становятся доступными даже с ограниченным бюджетом. Это первый не-флагман от Google, где встроен AI-ассистент Gemini Nano, обеспечивающий такие функции, как Circle to Search и ИИ-улучшение фотографий.

Двойная камера (48 Мп + 13 Мп) предоставляет достойное качество снимков для своей цены, а большая автономность и прочный корпус делают Pixel 9a отличным выбором для повседневного использования. Он близок по общей производительности к прошлогодним флагманам, что впечатляет как для устройства среднего класса.

Samsung Galaxy Z Flip 7 – лучшая раскладушка

Galaxy Z Flip 7 – идеальный выбор для тех, кто хочет стильный складной смартфон, но не нуждается в огромном экране. Телефон складывается по горизонтали, а на внешнем FlexWindow-дисплее (4,1") можно использовать множество функций без раскрытия устройства.

"Это оптимальный выбор для тех, кто заинтересован в складных девайсах, но не хочет переплачивать за премиальные модели Samsung Fold", – пишут эксперты.

Samsung Galaxy Z Fold 7 – лучший складной смартфон

Galaxy Z Fold 7 является одним из самых интересных складных устройств на рынке. В отличие от Flip, он открывается и закрывается, как книга, фактически позволяя владеть смартфоном и планшетом одновременно. Он отлично подходит для многозадачности, работы с документами и игр, а еще предлагает флагманскую начинку.

Особое внимание уделено прочности шарнира – Samsung улучшила устойчивость и уменьшила складку на экране, что в прошлом было частой критикой подобных гаджетов. Однако высокая цена и специфичность форм-фактора делают его не для всех.

Google Pixel 10 Pro – флагман с фокусом на камеру и ИИ

Google Pixel 10 Pro продолжает традицию линейки Pixel по созданию лучших камерофонов. Он получил 50-МП основную камеру и 48-МП ультраширик, а также возможность 100-кратного цифрового приближения. Эти функции позволяют получать отличные снимки в самых разных сценариях.

Функции на базе ИИ помогают обрабатывать фотографии, корректировать кадры и находить лучшие моменты. Более того, Google обещает до 7 лет обновлений Android, что делает Pixel 10 Pro инвестиционно выгодным выбором на долгий срок.

Samsung Galaxy S25 Ultra – лучший Android смартфон

Несмотря на выход еще в январе 2025 года, флагман Samsung остается абсолютным лидером благодаря сочетанию премиального железа, топ-камер и передовых ИИ-функций. Модель работает на кастомизированном процессоре Snapdragon 8 Elite с технологией ProScaler, которая улучшает качество изображения до 40%.

Камера Galaxy S25 Ultra тоже получила наивысшие оценки – система с несколькими сенсорами отлично справляется при слабом освещении, а встроенные ИИ-инструменты помогают улучшать снимки автоматически. Экран с высокой четкостью и прочная сборка дополняют впечатление премиальности.

В начале 2026 года, вероятно, уже в марте, Apple представит iPhone 17e. Самый дешевый айфон сменит "челку" на Dynamic Island и будет заметно мощнее, сохранив прежний ценник.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и мощности. В бюджетной категории лидером оказался vivo Y200 GT, а подборку флагманов возглавляет iQOO 15.

Вас также могут заинтересовать новости: