Аналитики подсчитали, что Galaxy продаются лучше, чем iPhone уже третий квартал подряд.

В сети появилась статистика по мировым продажам смартфонов в 2025 году: Samsung обходит Apple уже третий квартал подряд, несмотря на сильный старт iPhone 17.

Аналитики подсчитали, что всего за 3 квартал 2025 года Samsung поставила 61,4 миллиона устройств Galaxy, а Apple – 58,6 млн iPhone. Таким образом на корейский бренд приходится 19% от всех продаж, а на Купертино – 18,2%.

В пятерку по мировым продажам также вошли китайские бренды Xiaomi, Transsion (Tecno, Infinix) и vivo. Сам рынок смартфонов вырос на ~3% в годовом исчислении.

Видео дня

Аналитики ожидают, что в 4 квартале 2025 года Apple обойдет Samsung, так как новая линейка iPhone демонстрирует высокий спрос, что заставило компанию наращивать производство. Спрос на базовый iPhone 17 был настолько высоким, что даже в самой Apple были удивлены количеством предварительных заказов.

Напомним, вчера Apple представила долгожданные устройства на новом чипе M5: обновленное железо получили iPad Pro, MacBook Pro и Vision Pro.

Samsung ранее на этой неделе представила смартфон Galaxy M17. При цене дешевле 150 долларов устройство получило качественный дисплей, тройную камеру и 6 лет обновлений ОС.

