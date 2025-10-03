Самый тонкий iPhone Air, по аналогии с Galaxy S25 Edge, пока не интересен большинству пользователей.

Через две недели после выхода серии iPhone 17 аналитики Morgan Stanley зафиксировали, что спрос на устройства оказался выше всех прогнозов. Об этом свидетельствуют увеличившиеся сроки доставки и активность в цепочке поставок Apple.

Однако популярными оказались лишь основные смартфоны серии – iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max. В то же время сверхтонкий iPhone Air демонстрирует относительно слабые показатели спроса. Эта модель пришла на смену Plus-версии, которая также не пользовалась особой популярностью.

Интересно, что аналогичная судьба постигла и Galaxy S25 Edge, который продается гораздо хуже, чем прогнозировал производитель. Судя по всему, тонкого корпуса и премиального дизайна мало, чтобы оправдать ценник в $1100. Для сравнения, iPhone Air стоит $1000.

По прогнозам аналитиков, во второй половине 2025-го Apple может увеличить производство линейки iPhone 17 до более чем 90 миллионов девайсов против первоначальных 84–86 млн.

В долгосрочной перспективе ожидается рост поставок iPhone в 2026–2027 годах, главным катализатором которого может стать первая iPhone-раскладушка. Ее релиз намечен на сентябрь следующего года и, по мнению экспертов, она способна стать крупнейшей инновацией Apple последних лет.

Известный техноблогер MKBHD назвал базовый iPhone 17 лучшим телефоном Apple "за долгие годы" и чуть ли не идеальным смартфоном за свои деньги.

Пока журналисты делятся впечатлениями, инсайдеры пишут, что линейка iPhone 18 будет почти неотличима от iPhone 17. Значимые изменения Apple приберегла на 2027 году к 20-летию iPhone.

