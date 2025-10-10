Samsung официально представила смартфон Galaxy M17, который пришел на смену Galaxy M16. При цене 140 долларов он получил качественный дисплей, тройную камеру и 6 лет обновлений ОС, пишет Fone Arena.
Аппарат комплектуется большим 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью до 1100 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Камера в каплевидном вырезе 13-мегапиксельная.
Чипсет Exynos 1330 дополнен 4/6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Внутренняя память расширяется посредством карт microSD объемом до 2 ТБ. Сзади находятся три камеры: основная 50-Мп с OIS, 5-Мп ширик и 2-Мп макросенсор. Корпус устройства толщиной всего 7,5 мм защищен от пыли и воды по стандарту IP54. Аккумулятор – 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.
Возможности подключения включают слот для двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.3, а также NFC и порт USB Type-C. Устройство работает на Android 15 с оболочкой One UI 7 и будет обновляться вплоть до Android 21.
Galaxy M17 будет стоить 140 долларов (~5800 грн) за комплектацию 4+128 ГБ, в то время как версии телефона с 6 и 8 ГБ ОЗУ оценили в 160 и 175 долларов соответственно. Первой страной, где стартовали продажи, стала Индия.
Ранее на этой неделе бюджетные смартфоны Samsung начали получать Android 16. Размер загрузки составляет 2,3 ГБ, в обновлении также содержится патч безопасности за сентябрь 2025 года.
Меж тем у Xiaomi вышел новый бюджетный смартфон дешевле 5000 грн. У него 50-мегапиксельная камера с ИИ, большой аккумулятор емкостью 6000 мАч и 120 Гц дисплей.