Корейский бренд без громких анонсов представил новый недорогой смартфон Galaxy M17.

Samsung официально представила смартфон Galaxy M17, который пришел на смену Galaxy M16. При цене 140 долларов он получил качественный дисплей, тройную камеру и 6 лет обновлений ОС, пишет Fone Arena.

Аппарат комплектуется большим 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью до 1100 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Камера в каплевидном вырезе 13-мегапиксельная.

Чипсет Exynos 1330 дополнен 4/6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Внутренняя память расширяется посредством карт microSD объемом до 2 ТБ. Сзади находятся три камеры: основная 50-Мп с OIS, 5-Мп ширик и 2-Мп макросенсор. Корпус устройства толщиной всего 7,5 мм защищен от пыли и воды по стандарту IP54. Аккумулятор – 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.

Возможности подключения включают слот для двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.3, а также NFC и порт USB Type-C. Устройство работает на Android 15 с оболочкой One UI 7 и будет обновляться вплоть до Android 21.

Galaxy M17 будет стоить 140 долларов (~5800 грн) за комплектацию 4+128 ГБ, в то время как версии телефона с 6 и 8 ГБ ОЗУ оценили в 160 и 175 долларов соответственно. Первой страной, где стартовали продажи, стала Индия.

Ранее на этой неделе бюджетные смартфоны Samsung начали получать Android 16. Размер загрузки составляет 2,3 ГБ, в обновлении также содержится патч безопасности за сентябрь 2025 года.

Меж тем у Xiaomi вышел новый бюджетный смартфон дешевле 5000 грн. У него 50-мегапиксельная камера с ИИ, большой аккумулятор емкостью 6000 мАч и 120 Гц дисплей.

