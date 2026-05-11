Не Samsung и не Google: назван бренд смартфонов с самыми преданными владельцами

Корпорация Apple продолжает удерживать лидерство по преданности пользователей среди производителей телефонов. Новый опрос показал, что владельцы iPhone значительно реже переходят на устройства других брендов по сравнению с Android-юзерами.

Согласно исследованию SellCell, проведенному среди 5 тысяч владельцев смартфонов в США, в 2026 году уровень лояльности пользователей iPhone превысил 96%. Это заметно выше показателей устройств на Android – там уровень лояльности составил 86,4%.

Исследование показало, что за последние годы привязанность пользователей к iPhone лишь усилилась. Для сравнения: в 2021 году показатель лояльности к смартфонам Apple составлял 91,9%, а в 2019-м – 90,5%.

При этом пользователи Android тоже стали реже менять бренды. Лояльность к смартфонам Samsung выросла до 90,1%, а у Google – до 86,8%. Аналитики связывают это с тем, что рынок смартфонов становится более зрелым, а пользователи все чаще остаются внутри привычной экосистемы.

Одной из главных причин высокой популярности iPhone остается экосистема Apple. Владельцы устройств компании активно используют Mac, iPad, Watch и AirPods, которые тесно интегрированы друг с другом. Более 60% опрошенных заявили, что продолжают пользоваться iPhone просто потому, что им нравится продукция компании. Еще 17,4% признались, что уже слишком привыкли к экосистеме бренда и не хотят от нее отказываться.

Кроме того, пользователи ценят простоту iPhone, стабильность работы и высокий уровень безопасности. Часть владельцев Apple-смартфонов отметила, что никогда не сталкивалась с серьезными проблемами при использовании смартфона Apple, поэтому не видит причин переходить на Android.

Несмотря на высокую лояльность, часть владельцев iPhone призналась, что задумывается о переходе на Android. Основные причины – высокая стоимость новых моделей Apple и более выгоднон соотношение цены и характеристик у конкурентов.

По итогам первого квартала 2026 года, базовый iPhone 17 остается самым продаваемым смартфоном, а 17 Pro-версии немного ему уступуют. Самым продаваемым Android-устройством стал Galaxy A07 4G, который в Украине продается дешевле 5000 грн.

Накануне Apple объявила, что семейство iPhone 17 стало самым популярной за всю историю iPhone. Спрос на новые смартфоны оказался настолько высоким, что помог компании обойти Samsung по объему продаж.

