Для чего кружочек на чехле Айфона: ценная функция, которой мало кто пользуется

Покупая чехлы для iPhone, вы наверняка заметили, что многие из них имеют большой круглый рисунок на задней части. Это не просто элемент дизайна, а магнитное кольцо MagSafe – технология, которая появилась еще в iPhone 12 и с тех пор стала стандартом почти во всех моделях Apple, за исключением серии SE и iPhone 16e.
Технология MagSafe не является чем-то новым – это инновационное решение было представлено почти два десятилетия назад в Apple MacBook Pro. Как это работает в айфонах, рассказали в SlashGear.
Что такое MagSafe
MagSafe – это магнитная система, встроенная в корпус iPhone и совместимые аксессуары. Благодаря ей к айфону можно "прилепить" кошелек, внешний аккумулятор, автомобильный держатель, подставку и другие устройства.
Кроме того, MagSafe упрощает беспроводную зарядку: не надо угадывать расположение катушек.
Зачем нужен кружочек и линия под ним
Круглая метка обозначает расположение магнитного кольца, встроенного в сам чехол. Именно оно обеспечивает совместимость с MagSafe-аксессуарами и поддерживает беспроводную зарядку без потери мощности.
В свою очередь тонкая вертикальная линия под кругом помогает сориентировать аксессуары в нужном положении.
Работает ли MagSafe без круга
Если чехол не поддерживает MagSafe, то зарядка и крепления будут работать нестабильно или вовсе не сработают. Беспроводная зарядка может проходить медленнее, а магнитные аксессуары – плохо держаться. Поэтому при выборе стоит искать чехлы с официальной пометкой "MagSafe compatible".
Если вы нашли идеальный для себя чехол, но у него нет совместимости MagSafe – в таком случае можно прибрести магнитные кольца MagSafe, которые клеятся к спинке.
Таким образом MagSafe делает использование iPhone куда проще и удобнее: аксессуары крепятся без усилий, не мешают зарядке и легко снимаются. Круг на чехле – символ того, что устройство готово к быстрой зарядке и безопасному магнитному креплению.
