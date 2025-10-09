Для чего кружочек на чехле Айфона: ценная функция, которой мало кто пользуется

Эта фишка впервые появилась в iPhone 12 и с тех пор стала стандартом для большинства моделей Apple.

Покупая чехлы для iPhone, вы наверняка заметили, что многие из них имеют большой круглый рисунок на задней части. Это не просто элемент дизайна, а магнитное кольцо MagSafe – технология, которая появилась еще в iPhone 12 и с тех пор стала стандартом почти во всех моделях Apple, за исключением серии SE и iPhone 16e.

Технология MagSafe не является чем-то новым – это инновационное решение было представлено почти два десятилетия назад в Apple MacBook Pro. Как это работает в айфонах, рассказали в SlashGear.

Что такое MagSafe

MagSafe – это магнитная система, встроенная в корпус iPhone и совместимые аксессуары. Благодаря ей к айфону можно "прилепить" кошелек, внешний аккумулятор, автомобильный держатель, подставку и другие устройства.

Кроме того, MagSafe упрощает беспроводную зарядку: не надо угадывать расположение катушек.

Зачем нужен кружочек и линия под ним

Круглая метка обозначает расположение магнитного кольца, встроенного в сам чехол. Именно оно обеспечивает совместимость с MagSafe-аксессуарами и поддерживает беспроводную зарядку без потери мощности.

В свою очередь тонкая вертикальная линия под кругом помогает сориентировать аксессуары в нужном положении.

Работает ли MagSafe без круга

Если чехол не поддерживает MagSafe, то зарядка и крепления будут работать нестабильно или вовсе не сработают. Беспроводная зарядка может проходить медленнее, а магнитные аксессуары – плохо держаться. Поэтому при выборе стоит искать чехлы с официальной пометкой "MagSafe compatible".

Если вы нашли идеальный для себя чехол, но у него нет совместимости MagSafe – в таком случае можно прибрести магнитные кольца MagSafe, которые клеятся к спинке.

Таким образом MagSafe делает использование iPhone куда проще и удобнее: аксессуары крепятся без усилий, не мешают зарядке и легко снимаются. Круг на чехле – символ того, что устройство готово к быстрой зарядке и безопасному магнитному креплению.

