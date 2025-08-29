Новинка обошла iPhone 16 Pro Max, но уступила топовым камерофонам Vivo, Oppo и Huawei.

Известная лаборатория DxOMark протестировала основную камеру недавно выпущенного флагманского смартфона Google Pixel 10 Pro XL. Авторы обзора отметили, что это одна из лучших камер на сегодняшний день.

Новинка получила 163 балла и разместилась на четвертом месте в сводном рейтинге камерофонов, опережая iPhone 16 Pro Max. Выше только Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Pro и Pura 80 Ultra. Также устройство установило новый рекорд по качеству видео со сверхширокоугольной камеры – 145 баллов.

В обзоре хвалят хорошую экспозицию и динамический диапазон фотографий и видео, сделанных с помощью Pixel 10 Pro XL, отмечая, что он обеспечивает точный баланс белого и великолепно передает оттенки кожи. По сравнению с конкурентами специалисты DxOMark обнаружили низкую склонность к артефактам и хорошо функционирующий автофокус. Отдельной похвалы удостоен высокий уровень детализации от 5-кратного телеобъектива.

Никаких серьезных минусов при такой оценке, конечно, нет. Авторы выделяют некоторый локальный шум на статичных изображениях, умеренное снижение детализации в условиях недостаточной освещенности и иногда появляющиеся блики.

Ниже приведены три сравнительных снимка. Они показывают, как снимает камера Pixel 10 Pro XL в сравнении со своим предшественником, Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max.

По слухам, смартфоны iPhone 17 Pro получат крупный апгрейд камеры. Обе модели будут оснащены усовершенствованной 48-Мп телефото-камерой с 8-кратным оптическим зумом. Также Apple планирует обновить селфи-камеру с 12 до 24 Мп.

Меж тем слухи указывают, что Galaxy S26 Ultra от Samsung может получить полностью новую основную камеру. Компания намерена использовать 200-мегапиксельный модуль от Sony размером 1/1.1 вместо собственного.

