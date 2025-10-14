Украина в ближайшие годы может стать мощным центром оборонной промышленности.

Европа может многому научиться у Украины, когда речь идет об оборонных технологиях. Об этом в своем интервью УНИАН рассказала вице-президент Еврокомиссии Генна Виркунен.

Она отметила, что в Европе уже действуют совместные оружейные проекты, как, к примеру, BraveTech EU. По ее словам, в этой программе европейцы использовали уроки, вынесенные из украинской государственной программы поддержки инновационных разработок в области вооружения Brave1.

"И там мы также делимся опытом и ищем возможности, как мы можем сотрудничать со стартапами, особенно в тех сферах, на которых мы сейчас очень сосредотачиваемся - конечно, это дроны и средства противодействия дронам", - говорит Генна Виркунен.

Вице-президент отметила, что на этой неделе в Европейской комиссии примут Дорожную карту оборонной готовности до 2030 года, где восточный фланг будет выступать одним из приоритетных направлений. Его частью будет так называемая "стена дронов", призванная бороться с российскими БПЛА.

"Мы также стремимся к сотрудничеству, например, в сфере роботизированных транспортных средств, которые, как я считаю, были тщательно испытаны в Украине. А также, например, в области кибербезопасности, где мы очень тесно сотрудничаем с Украиной, и в сфере радиоэлектронной борьбы", - считает Генна Виркунен.

Вице-президент напомнила, что Европа уже запустила инструмент SAFE с кредитом в размере 150 миллиардов евро для государств-членов ЕС, который можно использовать для поддержки нашей страны.

"И уже 13 наших государств-членов в своем первом выступлении заявили, что также будут использовать это финансирование для Украины", - добавила Генна Виркунен.

Экспорт украинского оружия - главное

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина запускает "управляемый экспорт" оружия. Речь идет об образцах, которые произведены в достаточном количестве. За вырученные средства предполагается финансировать производство дефицитных видов вооружений.

По мнению специалистов, наша страна имеет избыток дронов, который можно экспортировать. Производить дроны на экспорт украинская оборонка может начать уже в этом году.

Предполагается, что отечественные образцы могут заинтересовать западные страны, в частности, Соединенные Штаты Америки. Не исключено, что оружие также будут экспортировать в страны Африки и Латинской Америки.

